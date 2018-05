TxCell : fera plusieurs présentations lors de la toute première conférence scientifique dédiée aux Tregs

Le Treg Directed Therapies Summit se tiendra à Boston du 22 au 24 mai

Valbonne, France, le 21 mai 2018 à 17h45 CEST

TxCell SA (FR0010127662 - TXCL), société qui développe des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices (Tregs) pour l'inflammation, l'auto-immunité et la transplantation, annonce aujourd'hui qu'elle présentera à plusieurs reprises au premier Treg Directed Therapies Summit, qui se tiendra à Boston, aux États-Unis, du 22 au 24 mai 2018.

Cette conférence, une première en son genre, rassemblera les experts académiques et industriels dans le domaine des thérapies in vivo et ex vivo basées sur les Tregs. La conférence aura notamment pour thème la découverte et la production de thérapies ciblées, stables et persistantes à base de Tregs afin d'en accélérer le développement clinique.

Pierre Heimendinger, PhD, Vice-président Développement Pharmaceutique de TxCell, dirigera un atelier intitulé « New Approaches to Improving Cell Yield, Process Efficiency and Therapeutic Potency in Clinical Regulatory T Cell Manufacturing Processes » (Ndt : Nouvelles approches pour améliorer le rendement cellulaire, l'efficacité des procédés et l'activité thérapeutique dans les procédés de fabrication clinique de cellules T régulatrices), le 22 mai à 13h (heure locale). Il présidera également une table ronde intitulée « Identify Key Manufacturing Considerations to Ensure Feasible Large Scale Clinical Trials » (Ndt : Identifier les principaux principes de fabrication pour assurer la faisabilité des essais cliniques à grande échelle), le 24 mai à 14h30 (heure locale).

Dans la section intitulée « Comparison of Trafficking Approaches to Achieve Antigen Specific Tolerance » (Ndt : Comparaison des approches pour atteindre une tolérance spécifique à l'antigène), Stéphane Boissel, Directeur Général de TxCell, présentera l'approche de TxCell d'ingénierie des Tregs pour l'auto-immunité, l'inflammation et la transplantation, le 24 mai à 15h40 (heure locale).

« L'organisation de cette conférence ainsi que la qualité des participants constituent une preuve de l'intérêt grandissant de l'industrie pour le potentiel thérapeutique des cellules T régulatrices », déclare Stéphane Boissel, Directeur Général de TxCell. « Avec plus de 10 ans d'expérience dans la biologie de cette population cellulaire, et une plateforme unique de cellules Treg génétiquement modifiées, nous pensons que TxCell est particulièrement bien positionnée pour profiter de cet engouement ».