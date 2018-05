TYSON FOODS : performance trimestrielle décevante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe alimentaire spécialisé dans la viande Tyson Foods est attendu en repli à Wall Street en raison de la présentation de comptes moins bons que prévu. Ils ont été pénalisés par une hausse du coût du fret et des salaires. Au deuxième trimestre, clos début mars, son bénéfice net a atteint 315 millions de dollars, soit 85 cents par action, contre respectivement 340 millions de dollars et 92 cents un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,27, ressortant sous le consensus Thomson Reuters s’élevant à 1,30 dollar.Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6% à 9,77 milliards de dollars. Il est inférieur aux attentes du marché : 9,89 milliards.Sur l'ensemble de l'exercice 2018, Tyson Foods s'attend à un bénéfice ajusté de 6,55 dollars à 6,70 dollars et à un chiffre d'affaires de 40 à 41 milliards de dollars. Il visait auparavant des revenus d'environ 41 milliards de dollars.