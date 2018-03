U-blox a vu sa croissance s'accélérer en 2017, grâce aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le fabricant de puces et de modules électroniques U-blox a bouclé l'année 2017 sur un chiffre d'affaires de 403,7 mio CHF, en hausse de 12,1%, après une croissance ramenée à 6,5% un an plus tôt. Dans un communiqué mercredi, le groupe basé à Thalwil explique sa performance essentiellement par la reprise de la croissance observée sur le marché américain. Les actionnaires se verront proposer un relèvement du dividende au titre de l'exercice écoulé.

Au niveau de la rentabilité, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est établi à 65,1 mio CHF, soit de 10,3% de mieux qu'en 2016, pour une marge afférente de 16,1%, en repli de 30 points de base (pb). Sur une base ajustée, notamment des rémunérations en titres, l'Ebit est ressorti à 78,0 mio (+11,8%), précise la société.

Le bénéfice net s'est étoffé de 11,0% pour atteindre 51,3 mio CHF. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale en avril de relever la rémunération de ses actionnaires à 2,25 CHF par titre, contre 2,10 CHF un an plus tôt.

La copie rendue par l'entreprise zurichoise surpasse les prévisions les plus optimistes des analystes au niveau des résultats opérationnel et net. Le chiffre d'affaires et le dividende proposé s'inscrivent quant à eux dans le haut du consensus AWP.

Pour l'exercice en cours, la direction d'U-blox anticipe des ventes comprises entre 460-475 mio CHF et un résultat opérationnel entre 65-70 mio, hors évènements exceptionnels et pour autant que les taux de change se maintiennent au niveau de 2017.

Dans la foulée des résultats, l'entreprise a annoncé le départ à la retraite de son président Fritz Fahrni. André Müller, actuellement membre du comité d'audit, sera proposé pour lui succéder. Le conseil d'administration soumettra par ailleurs à l'approbation des actionnaires la candidature d'Ulrich Looser en tant que membre non-exécutif.

buc/al