Assassin’s Creed Origins – The Curse of the Pharaohs : 6 astuces pour venir à bout de l’Au-delà

La seconde extension d'Assassin's Creed Origins, The Curse of the Pharaohs est maintenant disponible pour les détenteurs du Season Pass (ou en achat séparé) et dévoile de nouveaux mondes inédits à explorer avec Bayek. Il y a d'abord la très animée cité de Thèbes, à proximité immédiate des tombes de la Vallée des Rois et des kilomètres de terres cultivées et de déserts aussi beaux que dangereux. Les véritables attractions sont cependant les portails menant à l'Au-delà égyptien où vous ferez la rencontre de visions surréalistes, de créatures mythiques et récolterez de précieux butins. Il existe une tonne de choses à découvrir et de nouveaux défis à en faire trébucher même les joueurs expérimentés - alors si vous commencez votre voyage à Thèbes, voici quelques astuces qui pourraient vous aider à vous acclimater plus rapidement.

La première étape : se rendre à Thèbes

Tout comme dans le Sinai dans The Hidden Ones (la première extension), se contenter de faire tout simplement route vers la Vallée des Rois n'est pas suffisant. Une fois que vous aurez installé The Curse of the Pharaohs (en partant du principe que vous avez passé les quêtes introductives du jeu principal), vous obtiendrez une nouvelle quête qui ajoutera des marqueurs indiquant quelques endroits clés de la carte. Voyagez vers n'importe lequel d'entre eux pour commencer cette nouvelle aventure.

Soyez cependant prévenus : la nouvelle histoire se déroule après les évènements d'Assassin's Creed Origins et est ainsi recommandée idéalement pour les joueurs qui ont fini The Hidden Ones et atteint le niveau 45. Si ce n'est pas le cas, vous vous engagez pour un défi de taille - et si vous n'êtes pas encore niveau 40, vous risquerez de mordre la poussière car votre tout premier combat à Thèbes se déroulera d'emblée face à une Ombre de Pharaon, l'un des quatre boss qui apparaissent aléatoirement dans le monde au cours de l'aventure. D'ailleurs, en parlant de votre niveau…

Assurez-vous d'avoir le niveau suffisant pour la zone où vous vous trouvez

Vous aviez atteint le niveau 45 et vous satisfaisiez de ne plus avoir à éviter les zones haut niveau comme le Désert Blanc qui, fut un temps, risquaient de vous faire mourir instantanément ? Devinez quoi ! Thèbes et la Vallée de la Mort sont des zones immenses et chaque région est associée à un niveau recommandé qu'il vous est conseillé de prendre en compte avant de vous y aventurer. Si les combats s'avèrent éprouvants dans la campagne, faites un dézoom sur la carte et assurez-vous d'être situé dans une zone appropriée pour votre niveau.

Aventurez-vous hors des sentiers battus

Le concept de l'Au-delà dans l'Égypte antique dépeint un espace immense et varié et dans The Curse of the Pharaohs, il apparaît divisé en quatre royaumes différents - Aaru, Aten, Duat et Heb Sed - chacun possédant sa propre ambiance visuelle et sonore. Ces royaumes sont tous accessibles depuis les tombes de la Vallée des Rois, mais la quête principale vous conduira seulement à quelques-uns d'entre eux. C'est donc à vous de trouver votre chemin à travers le reste, ce qui vous permettra de découvrir quelques environnements à la fois étranges et époustouflants de The Curse of the Pharaohs. Assurez-vous de suivre les quêtes secondaires également car elles constituent une immersion sympathique dans la mythologie de l'Égypte antique.

Gardez un œil sur les Éclats d'étoile

The Curse of the Pharaohs ajoute de nouveaux niveaux de crafting à l'équipement de Bayek ainsi que de nouveaux matériaux : les Éclats d'étoile, des pièces de métal récoltées sur des météorites. Bien que rares, il existe plusieurs façons d'en dénicher. La plus sûre étant, dès le début de l'extension, de vaincre les Ombres de Pharaons qui apparaissent de temps à autre aux alentours et dans l'enceinte de Thèbes (nous y reviendrons un peu après). Mais une fois que vous accéderez à l'Au-delà égyptien, vous pourrez en trouver bien plus si vous en connaissez les moyens. Vous pouvez entre autre les récolter sur les dépouilles des scorpions, mais les vraies aubaines sont les carrières.

Méfiez-vous des Ombres de Pharaons

De temps à autre, l'une des Ombres de Pharaons apparaîtra dans les rues de Thèbes pour semer la pagaille, vous défiant de la renvoyer dans l'Au-delà avant que le temps ne s'écoule. Mais elles reviendront encore et encore, jusqu'à ce qu'après une ou deux victoires vous soyez tenté de progresser dans l'histoire en les laissant éliminer quelques PNJ. Si vous faites ce choix, vous manquerez une opportunité en or.

Non seulement les Ombres de Pharaons représentent une façon rapide de gagner de l'expérience et des Éclats d'étoile, mais elles sont aussi un excellent moyen de s'entraîner avant de vous aventurer dans l'aA-delà égyptien et de combattre les Pharaons dans leur territoire. Comme leur nom l'indique, les Ombres sont des réflexions moins puissantes que leur forme réelle, mais leurs mécaniques de combat sont les mêmes ; ainsi, les affronter plusieurs fois est un moyen d'affûter vos compétences et de vous préparer pour le combat final. Ce qui nous amène à…

Soyez prêt pour un nouveau type de défi

Les versions « originales » des Pharaons sont tenaces et les affronter nécessitera que vous voyagiez dans leur royaume de l'Au-delà respectif en effectuant un rituel pour invoquer leur esprit tourmenté et… la possibilité de se faire anéantir juste après. Les Pharaons sont agressifs et leurs attaques peuvent infliger un grand nombre de dégâts si vous n'êtes pas prudent.

Si vous éprouvez des difficultés à vous débarrasser d'un Pharaon, gardez à l'esprit que chaque coup peut vous indiquer où et quand esquiver. Guettez une éventuelle ouverture vous permettant de donner un coup sec avec votre épée, et si vous avez besoin d'une pause, dégainez votre arc et baladez-les autour du champ de combat en les transperçant de flèches. Cela ne leur causera pas beaucoup de dommages mais permettra à Bayek de récupérer suffisamment d'adrénaline pour effectuer une charge qui les déstabilisera.

Une autre astuce : restez à l'affût des moments où les nuages de poussière tombent de leur corps. Si vous parvenez à leur porter un coup lorsque la poussière est visible, vous interromprez leurs attaques, les faisant tituber et leur infligerez davantage de dégâts que n'importe quel enchaînement. Persévérez et la victoire sera vôtre.

Assassin's Creed Origins et l'extension The Curse of The Pharaohs sont disponibles sur Xbox One, PS4 et PC.