CORRECTION:UBISOFT ENTERTAINMENT : Succès du placement d'actions Ubisoft soutenu par la très forte demande d'investisseurs

SUCCES DU PLACEMENT D'ACTIONS UBISOFT SOUTENU PAR LA TRES FORTE DEMANDE D'INVESTISSEURS

ERRATUM : CORRECTION DU NOMBRE D'ACTIONS VENDUES A DES INVESTISSEURS QUALIFIES

Paris, 21 mars 2018 - Ubisoft a annoncé aujourd'hui le succès de la vente de l'intégralité de la participation de 27.3% de Vivendi au capital d'Ubisoft, pour partie réalisée sous la forme d'un placement privé accéléré auprès d'investisseurs qualifiés (le « Placement ») tel qu'annoncé le 20 mars 2018.

Pour répondre à la très forte demande d'investisseurs, un témoignage du potentiel de création de valeur à long terme d'Ubisoft, le Placement a été augmenté de 1 500 000 actions, pour atteindre un total de 13 376 620 actions vendues à des investisseurs qualifiés.

Toutes les actions ont été vendues pour un prix de 66 euros par action.

En conséquence, comme annoncé par Ubisoft, le rachat d'action conduit par la société sera réduit de 1 500 000 actions, pour atteindre 7 590 909 actions rachetées, soit environ 6.8% du capital d'Ubisoft.

Le placement a été assuré par J.P. Morgan Securities plc en tant que seul coordinateur global et Chef de File Teneur de livre associé, et par Crédit Agricole CIB en tant que Chef de File Teneur de livre associé.

