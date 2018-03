Far Cry 5 : à la découverte des environnements du jeu

La richesse et la diversité de ses biomes* et son ciel sans limite, font du Montana un terrain de jeu fun et unique, plein d'opportunités. C'est un environnement magnifique mais qui reste dans le même temps reculé. Hope County vous plonge dans cette fantaisie incomparable d'un Montana regorgeant d'activités incontournables comme la chasse, la pêche, le pilotage, etc.

HOLLAND VALLEY

Tirant son nom des immigrants hollandais s'y étant originellement installés, Holland Valley est une vraie carte postale de l'Ouest où se côtoient des fermes, des animaux en train de paître et la petite communauté de Fall's End. S'il fallait définir cette région en deux mots, ce serait « beauté bucolique », car les plaines fertiles et les terres agricoles paisibles y rejoignent de distantes montagnes.

HENBANE RIVER

Henbane River était autrefois un lieu de soins caractérisés par ses cottages, ses sources chaudes, et les fleurs qui lui ont donné son nom. De l'intersection entre prairies sèches et montagnes nait un paysage d'aspect chaotique et sauvage. Des rochers irréguliers et des falaises y laissent place à des terrains plats, ondoyants, abritant un mélange d'herbes et de buissons.

WHITETAIL MOUNTAINS

Dans les Whitetail Mountains, la force brute de la nature est indomptée, dense, dangereuse et magnifique. Grouillantes de vie animale, ces montagnes couvertes de forêts profondes et de grands arbres sont l'endroit rêvé pour dissimuler ses secrets aux yeux de la société et de la loi.

*Un biome est un regroupement biogéographique d'écosystèmes déterminé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent

Far Cry 5 est disponible sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X et PC Digital.