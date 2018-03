Far Cry 5 : dans la tête du Père avec l’acteur Greg Bryk

Plus que quelques jours seulement avant la sortie de Far Cry 5. Si vous connaissez déjà le Projet d'Eden's Gate, le culte de fanatiques survivalistes que vous devrez affronter la semaine prochaine dans le jeu, savez-vous réellement ce qui se cache dans l'esprit tourmenté de Joseph Seed, la tête pensante du culte ?

Un leader charismatique ? Certainement. Capable de contrôler les âmes de Hope County, qui le voient comme « Le Père », Joseph Seed entendrait la voix de Dieu. Celui-ci lui annoncerait que la fin du monde tel qu'on le connaît approche, et qu'il doit offrir refuge à de nombreuses âmes face à La Chute imminente. Un esprit tourmenté ? Egalement. Pour comprendre ce qui fait aujourd'hui de Joseph Seed « Le Père », Ubiblog s'est entretenu avec Grek Bryk, l'acteur qui a donné vie au personnage emblématique de Far Cry 5.

Bienvenue dans la tête du Père…

GREG BRYK

Avec plus de 80 films et séries TV à son actif, l'acteur canadien connu pour ses performances dans A History of Violence de David Cronenberg, Shoot'Em Up chez New Line Cinema et Weirdsville d'Allan Moyles, incarne aujourd'hui le charismatique Joseph Seed dans Far Cry 5.

Était-ce la première fois que vous travailliez sur un jeu vidéo ?

Greg Bryk : C'était ma première expérience dans le jeu vidéo et elle fait déjà partie d'une des plus belles aventures créatives de ma vie. Dès ma première lecture des monologues du Père, j'ai su que je voulais le jouer. Le script était beau, puissant et profondément troublant. J'ai dû faire appel à mes vérités les plus sombres pour relever le défi d'incarner et créer Joseph Seed. Je suis très fier de ce personnage que nous avons façonné pour la franchise. Le Père est charismatique, attachant, manipulateur et dangereux. Il est probablement fou, mais peut-être est-il aussi dans le vrai.

Qui est Joseph Seed pour vous ?

GB : Ça a été magique de créer Joseph. Dès la première audition j'ai senti une connexion forte avec le Père. En tant qu'acteur, je cherche à m'immerger dans le coeur et l'esprit du personnage, pas à le juger, ni à prendre de la distance. J'ai ressenti la douleur du personnage, ses peines et ses joies. Joseph possède un grand sens des responsabilités et de grandes ambitions vis-à-vis de sa famille, ses magnifiques enfants. Moi-même père, je peux parfaitement comprendre cette relation. Le désir profond d'être connecté avec des gens et les conduire vers une vérité plus grande, ça me parle. Le travail était imprévisible et parfois profondément personnel.

Comment se préparer pour un tel rôle ?

GB : Je travaille de manière très personnelle. Joseph vit des moments de pertes et de trahisons qui m'obligent à faire face et à travailler avec certains des pires moments de ma propre vie. Il est évident qu'il y a un véritable désir de créer une famille aimante autour du Père. C'est compliqué et éprouvant, cette souffrance sincère nécessaire pour donner vie à des personnages de ce type. Dans mes rôles, on me demande souvent d'apporter une lumière dans les coins les plus sombres d'un cœur brisé. Ce rôle est une des performances les plus intenses que j'ai eu à faire à ce jour. Complètement brut, et réel. Bouleversant. Je ne compte plus les prises qui se sont achevées dans un silence de mort, ou en larmes. Nous avons fait face à des choses terrifiantes, tous ensemble, sans détourner le regard. Certains moments risquent de laisser les joueurs sans voix.

Que ressentiront les joueurs lorsqu'ils rencontreront Joseph ?

GB : Je veux que les joueurs rejoignent ma famille. Je veux qu'ils soient sauvés. Qu'ils m'aiment ou me craignent, ils m'obéiront. Je les regarderai dans les yeux. Je verrai de quoi est fait leur cœur. Je leur lancerai un appel, et le sort du monde dépendra de leur réponse.

Comment s'est déroulée la collaboration avec l'équipe de développement ?

GB : Chaque personne au sein de l'équipe de Far Cry 5 a été incroyable, c'était un véritable plaisir de collaborer avec eux. De la direction artistique fantastique de David Footman, au script incroyable de Jean-Sébastien Decant et Drew Holmes, en passant par la vision unique et le leadership de Dan Hay. Il a fallu une armée pour créer ce jeu si ambitieux et j'ai été honoré d'être entouré en permanence de talents de classe mondiale. Je suis très excité à l'idée de voir les joueurs arriver dans ce monde que les équipes ont si méticuleusement confectionné et me rencontrer. Je les veux. Je suis leur Père, ils sont mes enfants, et ensemble, nous marcherons vers Eden's Gate.

Far Cry 5 sera disponible le 27 mars sur consoles nouvelle génération et PC Digital.