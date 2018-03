Far Cry 5 : que faire à Hope County ?

Le Spread Eagle

Un bar convivial où découvrir la saveur locale du scotch McHelen ou d'une Whistling Beaver.

Voler en wingsuit

Rien de telle que la wingsuit pour découvrir Hope County vu du ciel. Plusieurs lieux de départ sont répartis à travers Hope County.

Pêcher

Les lacs et rivières de Hope County regorgent de poissons. Vous pourrez vous initier à la pêche à la mouche. Petit conseil, choisissez bien votre appât.

Relever les défis du cascadeur Clutch Nixon

Et bien sûr : CHASSER

Plusieurs zones différentes de Hope County se prêtent à la chasse, seul ou à deux. Voici quelques (vraies) règles essentielles, car un bon chasseur est un chasseur avisé !

Prévenez quelqu'un de votre lieu de destination et du moment prévu pour votre retour. Essayez autant que possible de chasser avec quelqu'un. Prenez des réserves de nourriture pour plusieurs jours en cas d'urgence. Emmenez un compas et une carte, et sachez vous en servir ! Portez le bon équipement et la bonne tenue. Préparez votre partie de chasse de sorte d'être rentré avant la tombée de la nuit. Gardez sur vous un kit de survie avec un abri et le matériel nécessaire pour démarrer un feu.

» Toujours croire son chien

« Alors que nous étions en repérage au Montana après une partie de chasse éreintante, notre guide nous a interpellés : « Ne bougez plus. Regardez le chien. » Après dix minutes d'une attente interminable, il a fini par aboyer, un oiseau s'est envolé et le guide a réussi son tir. Il nous a alors regardés et dit : « Toujours croire son chien ». C'est la raison de la présence de Boomer dans le jeu ». Dan Hay, Directeur Créatif.

