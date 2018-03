[L’HEBDO ESPORT #45] Pro League : comme un arrière goût de frustration pour nos Français

2 - VS. -1

Frustration ! Dans le premier match de la soirée, les nouveaux Vitality rencontraient les Suédois de Digital Chaos. Un match extrêmement serré qui se terminera sur la 3ème carte. Les Français vont s'octroyer 5 balles de matchs sans réussir à en concrétiser une seule et verront les Suédois leur revenir dessus et réaliser une remontada incroyable (de 0-4 à 6-5). Frustration incroyable pour les Français qui pensaient avoir ce match entre leurs mains. Dans le second match de la soirée, les champions de Pro League en titre, ENCE, affrontaient les Allemands de 1UP ! Scénario étonnant dans ce match puisqu'ENCE va s'offrir des balles de maps sur chaque carte avant de voir 1UP revenir, décrocher l'overtime et l'emporter finalement. 2-0 pour les Allemands qui envoient donc ENCE affronter Vitality en loser bracket de ce groupe B pendant qu'ils iront affronter Digital Chaos en winner bracket ! Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du groupe A avec Millenium face à l'ogre PENTA et le duel franco-français Oplon vs Mockit !