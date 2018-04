[L’HEBDO ESPORT #47] Pro League : Vitality n’a fait qu’une bouchée des Finlandais de ENCE !

4 petites maps et puis s'en va !

Rarement on n'aura connu une journée de Pro League aussi courte ! Dans le premier match de la soirée: finale du winner bracket de ce groupe B entre 1UP et Digital Chaos … et gros stomp, 5-0 sur la première carte, 5-1 sur la seconde, les 1UP ont déroulé face à de biens tristes DC qui n'auront jamais produit le moindre jeu de la rencontre, totalement dépassés dans les stratégies, les duels et la réussite.

Le second match de la soirée était une affiche qu'on n'imaginait pas en loser bracket, puisque ENCE se dressait devant Team Vitality. Les Français vont dominer cette rencontre en emmenant les Finlandais sur 2 cartes visiblement mieux maîtrisées. Beaucoup plus d'options en défense, des attaques très solides, un clutch incroyable et Vitality l'emporte 2-0 et envoie ENCE, qui n'avait jamais échoué à se qualifier aux phases finales en Lan en Pro League, en relégations. Triste saison pour ces Finlandais qui sont visiblement en fin de cycle. Team Vitality affrontera donc, pour un rematch, Digital Chaos pour s'offrir un match en playoffs face à PENTA.