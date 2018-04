Le CAC 40 gagne 1,8%, porté par les espoirs d'apaisement entre USA et Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien se reprend jeudi, revenant dans le vert pour la première fois depuis le début de la semaine, dans le sillage de Wall Street, alors que les investisseurs espèrent un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le CAC 40 gagne 1,8% à 5.234,47 points et le SBF prend également 1,8%, à 4.191,95 points. En tête des hausses, Ubisoft s'adjuge 7,8% à 71,82 euros, après avoir atteint en séance un nouveau sommet historique à 72,48 euros, les investisseurs saluant le succès du jeu d'action Far Cry 5 qui a enregistré le deuxième meilleur lancement de l'histoire de l'éditeur de jeux vidéo. Air France-KLM gagne 1,2% à 8,63 euros, les investisseurs faisant pour le moment peu de cas de l'annonce mercredi par l'intersyndicale de tous les métiers d'Air France de quatre journées de grève supplémentaires en avril. TF1 peine à se redresser, gagnant 0,1% à 10,32 euros, après avoir fortement baissé en début de semaine. (adore@agefi.fr) ed : LBO

