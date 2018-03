Les lancements du jour : Assassin’s Creed Rogue Remastered & « Une nuit à la Casa Bonita », la nouvelle extension de South Park : L’Annale du Destin

ASSASSIN'S CREED ROGUE REMASTERED

Développé par Ubisoft Sofia, studio à l'origine de l'opus original, Assassin's Creed Rogue Remastered vous invite à (re)découvrir les aventures de Shay au 18ème siècle en Amérique du Nord, et vient renforcer la présence d'Assassin's Creed sur les consoles actuelles le 20 mars prochain en 4K sur PS4 Pro et Xbox One X, et en 1080p sur PS4 et Xbox One.

Plus d'infos » ici

UNE NUIT À LA CASA BONITA

Le second contenu additionnel de South Park : L'Annale du Destin est désormais disponible (sur PS4, Xbox One et PC) et vous invite à faire équipe avec le Coon et Mysterion pour vaincre le mal rôdant dans la Casa Bonita.

Une Nuit à la Casa Bonita vous propose une nouvelle histoire ainsi qu'une classe de super-héros supplémentaire :

La sœur de Mysterion est en difficulté. Elle a croisé le chemin des Vampires de South Park qui ont débarqué dans le restaurant préféré de Cartman, la Casa Bonita. Dans cette extension, vous visiterez le restaurant familial, explorerez la Cave de Black Bart, goûterez à la magie du Mexique et affronterez l'Essaim de Vampires.

Vous pourrez combattre les ténèbres par les ténèbres grâce à la nouvelle classe Revenant se caractérisant par quatre nouveaux pouvoirs occultes. Vêtu de nouveaux costumes gothiques, vous pourrez gagner du butin unique et vous battre aux côtés de la puissante sorcière gothique Henrietta, le tout avec de nouveaux compagnons mais aussi de nouveaux pouvoirs.