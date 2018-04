UBISOFT : Barclays débute le suivi à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a entamé le suivi d’Ubisoft avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 90 euros. Les vents porteurs de la transition vers le numérique ont déjà été bien pris en compte pour les principaux acteurs du secteur, explique le bureau d’études. Dans ce contexte, la future surperformance d’un titre dépendra de l’exécution au niveau opérationnel et de la capacité du groupe à faire mieux que le consensus, ajoute-t-il.Le broker juge qu'Ubisoft est en très bonne position pour y parvenir : si le groupe est plus petit que ses concurrents et est en retard en termes de monétisation et de marge, les dernières données sur ses revenus et l'engagement des joueurs montrent qu'il rattrape son retard.L'analyste juge par ailleurs que la valorisation n'est pas aussi excessive qu'elle en a l'air. Ubisoft affiche un PER 2019 de 28, ce qui représente une prime de 19 par rapport à ses pairs. Mais en prenant en compte la croissance annuelle moyenne du bénéfice par action, sa valorisation est plus faible que celle de ses concurrents.