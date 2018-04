UBISOFT ENTERTAINMENT : Signature par Guillemot Brothers SE d'une extension à un contrat pour l'acquisition de titres Ubisoft

SIGNATURE PAR GUILLEMOT BROTHERS SE

D'UNE EXTENSION A UN CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE TITRES UBISOFT

Paris, le 16 avril 2018 - Ubisoft a été informé de la conclusion ce jour d'une extension du contrat entre Guillemot Brothers SE et une banque en date du 5 septembre 2016 relatif à l'acquisition par Guillemot Brothers SE de 4.000.008 actions Ubisoft représentant à la date des présentes environ 3,58% du capital social de Ubisoft.

Ce contrat (tel que modifié) prévoit notamment le financement de cette acquisition par la banque, et sa couverture, pour une durée désormais étendue jusqu'au 30 Octobre 2020. Dans ce cadre, Guillemot Brothers SE a consenti une promesse de vente à la banque sur les actions Ubisoft objet du financement et la banque a consenti une promesse d'achat sur ces mêmes actions. Ces promesses sont exerçables selon certaines conditions prévues par le contrat, à l'échéance de l'emprunt, et sont dénouables soit en titres soit en numéraire, au choix de Guillemot Brothers SE.

Les actions faisant l'objet du financement sont nanties au profit de la banque, qui peut les emprunter auprès de Guillemot Brothers SE selon certaines conditions prévues par le contrat de nantissement y afférent.

Contact

Communication financière

Jean-Benoît Roquette

Directeur de la Communication Financière

+ 33 1 48 18 52 39

Jean-benoit.roquette@ubisoft.com Relations Presse

Emmanuel Carré

Attaché de Presse

+ 33 1 48 18 50 91

Emmanuel.carre@ubisoft.com

À propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2016-17, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 460 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: UBISOFT ENTERTAINMENT via Globenewswire