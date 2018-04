UBISOFT : Far Cry 5 pulvérise les records de ventes de la franchise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft annonce que les ventes de Far Cry 5 sont plus de deux fois supérieures à celles réalisées sur Far Cry 4, lors de la première semaine, faisant du jeu le titre le plus rapidement vendu de toute l'histoire de la franchise. Les ventes digitales représentent à elles seules plus de 50% de l'ensemble des ventes. Far Cry 5 devient le deuxième meilleur lancement d'un jeu Ubisoft avec un chiffre d'affaires de 310 millions de dollars, juste derrière Tom Clancy's The Division, sur la même période.En plus d'une excellente semaine de ventes, un nombre record de personnes s'est précipité dans l'expérience Far Cry 5. Les joueurs ont diffusé plus de 55 000 heures de contenu du jeu sur Twitch et les vidéos Youtube cumulent à elles seules plus de 117 millions de visionnages2.Ces deux chiffres représentent des records pour un titre Ubisoft lors de sa semaine de lancement et sont la preuve de l'impact positif du contenu généré par les utilisateurs pour convaincre les autres joueurs de se joindre à la communauté." Far Cry 5 est un vaste et magnifique terrain de jeu rempli d'histoires hautes en couleurs que les joueurs peuvent apprécier et partager ", explique Alain Corre, Directeur Exécutif d'Ubisoft Europe & Moyen-Orient." Nous sommes reconnaissants envers tous les nouveaux venus et les fans de la série qui se sont joints à nous dans Hope County. Ils ont fait grandir notre communauté. "" Je suis fier que l'aboutissement d'années de travail passionnées de la part de l'équipe porte ses fruits et que l'expérience et l'histoire de Far Cry 5 parlent à tant de gens " explique Dan Hay, producteur exécutif de Far Cry." Nous sommes honorés de l'accueil que les joueurs ont réservé à Far Cry 5 et nous sommes motivés pour soutenir le développement de la communauté Far Cry dans les mois et les années à venir. "