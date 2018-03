UBISOFT : Jefferies reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 76 euros sur Ubisoft après la cession de la participation de Vivendi. Le bureau d’études souligne que cette opération supprime plusieurs épées de Damoclès : le risque que des cadres importants quittent la société si Vivendi avait lancé une OPA et le risque de la cession par Vivendi d’actions sur le marché avec une décote importante. Il précise que Tencent, qui a pris une participation dans Ubisoft, a déjà fait de même dans plusieurs sociétés du secteur et est connu pour fournir des conseils stratégiques avisés.Jefferies estime que dans la durée, il est réaliste de penser que la Chine va devenir un contributeur bien plus significatif aux revenus d'Ubisoft.