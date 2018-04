UBISOFT : LCM relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM relève aujourd’hui son objectif de cours de 80 à 91 euros sur Ubisoft, tout en maintenant sa recommandation Achat. Le bureau d’études considère la valorisation toujours aussi attractive et manifeste un niveau de confiance accru dans ses prévisions pour l’exercice à venir. L’analyste salue également l’excellent lancement du dernier jeu vidéo Far Cry 5, dont les ventes de la première semaine représentent le double du précédent opus et le second meilleur lancement de tous les temps d’Ubisoft, derrière The Division, sorti en mars 2016.