UBISOFT : LCM reste à l'Achat

LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 80 euros sur Ubisoft. Le bureau d’études estime que la capacité d’innovation d’Ubisoft est une force pour déplacer les lignes et prendre des parts de marché. Il rappelle que le groupe a ainsi démontré sa capacité à créer de nouvelles franchises à succès, élément qui devrait lui permettre de prétendre à terme à une place plus élevée sur le podium mondial des acteurs du jeu vidéo.Le broker s'attend à ce que la digitalisation du business model d'Ubisoft continue d'impacter favorablement la marge opérationnelle qui devrait allègrement dépasser à terme les 20%, comme constaté chez les leaders du secteur, EA (32%) et Activision (34%), en avance de phase digitale.