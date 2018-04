UBISOFT : très entouré grâce au succès de Far Cry 5

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft (+8,5% à 72,12 euros) truste toujours la première place du SBF 120 à la Bourse de Paris, après l’excellent démarrage de son jeu vidéo Far Cry 5, dont les ventes de la première semaine représentent le double du précédent opus. Au total, Far Cry 5 devient le deuxième meilleur lancement d'un jeu Ubisoft avec un chiffre d'affaires de 310 millions de dollars, juste derrière Tom Clancy's The Division sur la même période.Ubisoft se félicite également du buzz entourant Far Cry 5. "Les joueurs ont diffusé plus de 55 000 heures de contenu du jeu sur Twitch et les vidéos Youtube cumulent à elles seules plus de 117 millions de visionnages", explique le groupe, dans son communiqué.Bien entendu, les analystes ont accueilli avec enthousiasme la nouvelle. Ainsi, LCM a relevé son objectif de cours de 80 à 91 euros sur Ubisoft, tout en maintenant sa recommandation Achat. "La nouvelle année fiscale commence donc sous de très bons auspices pour Ubisoft d'autant que Rainbow Six Siege, la vache à lait "cachée" du groupe Ubisoft enchaîne record sur record", souligne le bureau d'études.De son côté, Jefferies a réitéré sa recommandation Achat sur le titre Ubisoft, assortie d'un objectif de cours de 76 euros. Le broker estime que Far Cry 5 s'est déjà écoulé à près de 5 millions d'unités et souligne qu'il est le premier jeu "AAA" à se démarquer depuis que Fortnite, du concurrent Epic Games, a monopolisé l'attention du marché. Par ailleurs, l'analyste salue le fait que les ventes digitales de Far Cry 5 représentent à elles seules plus de 50% de l'ensemble des ventes. Un fait d'importance car les éditeurs de jeux vidéo gagnent entre 5 et 15 dollars de plus sur ces versions dématérialisées par rapport aux supports physiques.De leur côté, les analystes de Kepler Cheuvreux ont relevé leur cible de 63 à 65 euros sur Ubisoft, tout en maintenant leur conseil Conserver. L'analyste se réjouit que l'éditeur de jeux vidéo ait embrassé avec succès la transition digitale.