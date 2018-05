Ubisoft Entertainment : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft a enregistré sur l’exercice 2017-2018, clos fin mars, un bénéfice net de 139,5 millions d’euros contre 107,8 millions d’euros lors du précédent. Le résultat opérationnel ajusté de l’éditeur de jeux vidéo a augmenté de 26,2% à 300,1 millions d’euros, supérieur à l’objectif d’environ 270 millions d’euros. Il affiche ainsi une marge opérationnelle ajustée record de 17,3% contre 16,3% en 2016-17.Le chiffre d'affaires a atteint 1,732 milliard d'euros, supérieur à l'objectif d'environ 1,64 milliard. Il est en hausse de 18,6% (22,9% à taux de change constants).La société a confirmé ses objectifs de résultat opérationnel ajusté d'environ 440 millions d'euros et de 300 millions d'euros de free cash flow pour l'exercice 2018-19.L'éditeur de jeux vidéo vise par ailleurs un chiffre d'affaires selon les normes comptables IFRS 15 autour de 2 milliards d'euros. Il cible aussi un net bookings d'environ 2,05 milliards, à comparer avec un objectif précédent de 2,1 milliards.Ces prévisions sont basées sur 3 nouveaux lancements AAA (The Crew 2, The Division 2 et une franchise non-annoncée) pour 19 millions d'unités contre 4 AAA et 23 millions d'unités attendus précédemment. Le chiffre d'affaires digital attendu à environ 65% du net bookings contre environ 60% précédemment." En ligne avec sa pratique précédente, forte de l'accélération de la transformation digitale, de la progression du back-catalogue et de l'excellente dynamique de ses récents lancements, la société a décidé de donner plus de temps de développement à Skull & Bones et d'offrir ainsi aux joueurs une expérience toujours plus engageante ", a expliqué l'éditeur de jeux vidéo. Skull & Bones est dorénavant attendu sur l'exercice 2019-20.Le chiffre d'affaires IFRS 15 du premier trimestre 2018-19 est attendu à environ 350 millions d'euros et le net bookings est attendu à environ 350 millions, par rapport à 202 millions un an plus tôt.