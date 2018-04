Ubisoft Entertainment : Découvrez le contenu de l’Année 2 de Ghost Recon Wildlands

Alors que plus de 10 millions de joueurs se sont déjà attaqués au Cartel de Santa Blanca, Ghost Recon Wildlands offrira une deuxième année complète de contenu post-launch gratuit pour la campagne solo et pour le PvP Ghost War.

La première mise à jour majeure, « Opération Spéciale 1 », sera disponible le 10 avril prochain sur PS4, Xbox One et PC. L'Année 2 de Ghost Recon Wildlands continuera en effet d'offrir du contenu post-launch considérable avec quatre mises à jour majeures nommées « Opérations Spéciales ». Chacune d'entre elles vous proposera un thème unique, du contenu inédit pour la campagne PvE incluant de nouvelles missions spéciales gratuites et de nouveaux défis avec des récompenses inédites, de nouveaux contenus pour le mode PvP Ghost War 4v4, ainsi que l'arrivée de nouveaux éléments demandés par la communauté.

La première mise à jour du 10 avril, « Opération Spéciale 1 », inclura :

La personnalisation de coéquipiers : cette option vous permettra de modifier les tenues des Ghosts alliés avec l'ensemble des items débloqués pour leur propre personnage

cette option vous permettra de modifier les tenues des Ghosts alliés avec l'ensemble des items débloqués pour leur propre personnage Mise à jour PvP : un nouveau mode de jeu « Sabotage » avec 5 cartes exclusives, la première des six nouvelles classes PvP prévues pour l'Année 2 et de nouveaux atouts et armes

un nouveau mode de jeu « Sabotage » avec 5 cartes exclusives, la première des six nouvelles classes PvP prévues pour l'Année 2 et de nouveaux atouts et armes Mise à jour PvE: une nouvelle mission spéciale gratuite et de nouveaux défis et récompenses uniques.

« Opération Spéciale 1 » inclura également le contenu prévu dans les mises à jour 5 & 6 de la feuille de route originale du mode Ghost War.

A noter également, le Pass Année 2 de Ghost Recon Wildlands offrira un accès anticipé d'une semaine pour l'ensemble des six nouvelles classes du mode Ghost War, un pack de personnalisation exclusif, et huit Caisses de Combat (quatre caisses Forces Spéciales et quatre caisses Ghost War) pour personnaliser davantage son avatar dans la campagne solo, mais aussi dans le mode PvP Ghost War.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands est disponible sur PS4, Xbox One et PC.