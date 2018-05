Ubisoft Entertainment : Découvrez les équipes finalistes de la Pro League et les premières infos sur la Coupe de France 2018 !

Que faut-il retenir de cette semaine esport ? C'est la question que nous nous posons désormais tous les vendredis matin dans « L'hebdo esport Ubiblog », la nouvelle chronique qui vous donnera toutes les dernières actus sur nos compétitions esport, tous jeux confondus : les résultats, les moments forts, les meilleurs moves de vos esportifs favoris, les mouvements dans les classements, et bien sûr, des replays, des infos sur les matchs à venir et les grands rendez-vous esport qui rythmeront notre année !

Découvrez les équipes en lice pour la Finale de Pro League à Atlantic City

Comme vous le savez, les huit meilleures équipes de cette Saison 7 de Pro League Rainbow Six s'affronteront lors des finales les 19 et 20 mai à Atlantic City. Deux équipes ont été retenues pour chaque région du monde concernées : Europe, Asie-Pacifique, Amérique Latine & Amérique du Nord. Elles se disputeront un cashprize total de 275 000 $, portant le cashprize officiel total des tournois de l'Année 3 à 1 400 000 $. Voici la liste des finalistes :

Quart de finale 1 :

ROGUE : demi-finaliste lors du dernier Six Invitational, Rogue a pris sa revanche face à ses adversaires d'Amérique du Nord, Evil Geniuses, pour prendre la tête de la région. Ils seront favoris face à Nora-Rengo dans ce premier quart de final.

demi-finaliste lors du dernier Six Invitational, Rogue a pris sa revanche face à ses adversaires d'Amérique du Nord, Evil Geniuses, pour prendre la tête de la région. Ils seront favoris face à Nora-Rengo dans ce premier quart de final. NORA-RENGO: première qualification à un événement international pour Nora-Rengo. Représentant le Japon, l'équipe devra relever le défi de battre Rogue pour avancer dans la compétition.

Quart de finale 2 :

PENTA SPORTS: l'équipe européenne, qui a remporté le dernier Six Invitational et 3 titres de Pro League est logiquement la favorite de cette compétition. Elle rencontrera Evil Geniuses pour rejouer la finale de la Saison 1 de 2018 !

l'équipe européenne, qui a remporté le dernier Six Invitational et 3 titres de Pro League est logiquement la favorite de cette compétition. Elle rencontrera Evil Geniuses pour rejouer la finale de la Saison 1 de 2018 ! EVIL GENIUSES: les vice-champions du monde ont perdu la finale nord-américaine face à Rogue. Cette seconde position pourrait coûter chère aux Canadiens qui doivent affronter leur plus grand rival dès ce stade de la compétition.

Quart de finale 3 :

FAZE CLAN: malgré sa défaite dans les phases de qualification face à Team Liquid, FaZe Clan a pris sa revanche en battant son adversaire brésilien pour obtenir la première place de la région Amérique-Latine.

malgré sa défaite dans les phases de qualification face à Team Liquid, FaZe Clan a pris sa revanche en battant son adversaire brésilien pour obtenir la première place de la région Amérique-Latine. MILLENIUM: l'équipe française est de retour sur la scène internationale après 9 mois d'absence - comptant une seule défaite contre PENTA en Finale de la Pro League Europe. Affronter Faze Clan sera un véritable challenge !

Quart de finale 4 :

FNATIC: l'équipe australienne est invaincue dans la région Asie-Pacifique et devra confirmer sa bonne performance réalisée lors du Six Invitational 2018, sous le nom de Mindfreak, cette fois sous un nouveau nom prestigieux.

TEAM LIQUID: après un Six Invitational décevant, Team Liquid est revenu sur le devant de la scène pendant la Saison 7 de la Pro League, s'assurant une deuxième place dans la région Amérique-Latine.

Les 2 jours de compétition pourront être suivis sur Twitch et le programme complet peut être consulté ci-dessous. Cette finale sera aussi marquée le dimanche 20 mai par de nouvelles annonces au sujet du Six Major Paris - notamment sur le format des qualifications pour le Major (19h30) - et de la prochaine extension du jeu, l'Opération Para Bellum, qui introduira le nouveau système de « Pick & Ban » (22h30).

La Coupe de France Rainbow Six Siege est de retour

L'heure est venue pour l'équipe White de Vitality de remettre en jeu son titre de Champion de France. La Coupe de France Rainbow Six Siege revient en effet pour une troisième édition qui se tiendra les 23 et 24 juin au Dock Haussmann dans le nord de Paris.

À l'issue des phases de qualification en ligne, les six équipes qualifiées (3 équipes seront qualifiées lors de 2 qualifiers) rejoindront aAa et dizLown, déjà qualifiées via le circuit Rising Star. Ces 8 équipes s'affronteront pour tenter de remporter le titre de Champion de France, ainsi que leur part des 20 000€ de cashprize mis en jeu.

Comment se qualifier ?

Comment assister à l'événement ?

Rendez-vous dès aujourd'hui » sur la billetterie (https://www.weezevent.com/coupe-de-france-rainbow-six-siege)

