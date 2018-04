Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+7,47% à 71,66 euros)L'éditeur de jeux vidéo profite de l'excellent démarrage de Far Cry 5, dont les ventes de la première semaine représentent le double du précédent opus. Au total, Far Cry 5 devient le deuxième meilleur lancement d'un jeu Ubisoft avec un chiffre d'affaires de 310 millions de dollars, juste derrière Tom Clancy's The Division sur la même période.