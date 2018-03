Ubisoft Entertainment : Far Cry 5 est disponible. Que sait-on du culte qui sévit à Hope County ?

Les années récentes ont été marquées par l'arrivée de nombreux étrangers à Hope County. Ils se font appeler le Projet d'Eden's Gate. Si d'apparence le Projet est une communauté qui se targue de secourir les habitants en crise économique et psychologique en leur offrant un refuge et un but dans la vie, aujourd'hui le Projet d'Eden's Gate se révèle sous son vrai jour, celui d'un culte dont la présence importune a pris le contrôle de la communauté de Hope County. Le culte a passé ces dernières années à recruter de nouveaux membres, à acquérir des terres et à s'emparer des commerces locaux.

Le Projet est le dernier espoir de l'humanité pour survivre à « L'Effondrement ».

Voilà ce que vous les entendrez psalmodier. Les adeptes du culte suivent un leader se faisant appeler « Le Père », convaincu que L'Effondrement est imminent - un événement catastrophique qui mettrait fin à la société telle que nous la connaissons. Le Père se croit porteur d'un mandat de Dieu : sauver le plus d'âmes possible, qu'elles aient besoin d'être sauvées ou non, pour assurer la survie de l'humanité. Mais à quel prix ?

Qui sont les têtes pensantes du culte ?

A l'instar des cultes modernes, le Projet d'Eden's Gate n'est pas organisé autour d'un seul leader charismatique, mais plutôt d'un groupe central de personnes avec des responsabilités précises. Ce groupe, c'est la famille Seed.

JOSEPH SEED

« Le Père »

Sorti du fin fond de la Géorgie, trimballé de foyer en foyer et victime d'abus de toute sorte, Joseph s'est finalement endurci pour devenir un leader charismatique et visionnaire pour la communauté du Projet d'Eden's Gate, qui l'appelle « Le Père ». On rapporte que Joseph entendrait la voix de Dieu.

Celui-ci lui annoncerait que la fin du monde tel qu'on le connaît approche, et qu'il doit offrir refuge à de nombreuses âmes face à L'Effondrement imminent.

JOHN SEED

« Le Baptiste »

Avocat de profession, John Seed utilise l'intimidation, la foi et la violence pour s'emparer des biens d'autrui et sécuriser les ressources vitales pour la survie du Projet. Sa doctrine personnelle : « Le Pouvoir du Oui ».

JACOB SEED

« Le Soldat »

Grand frère de Joseph, Jacob contrôle les terres sauvages des Whitetail Mountains où il a été missionné pour la création d'une milice pour protéger le Projet d'Eden's Gate. Ancien tireur d'élite de l'Armée, ses méthodes d'endoctrinement sont la peur, la discipline et le contrôle.

FAITH SEED

« La Sirène »

Elle est la voix de Joseph. Son rôle est de propager son message et convertir la population grâce à un mélange de spiritualité, de drogue (le Bliss) et de musique.

Les adeptes du Projet d'Eden's Gate

Si le culte a pris tant d'ampleur au sein de Hope County, c'est qu'il s'appuie sur des groupes d'individus fanatiques prêts à tout. Parmi ces adeptes certains sortent du lot. La Sécurité du Culte en est la branche armée, dont les membres sont prêts à mourir pour leurs croyances. Les Élus, pieux et dévots, sont devenus les soldats d'élite du Culte après un entraînement écrasant dans les Whitetail Mountains. Ils sont parfois accompagnés de leurs Juges, des loups arrachés à leur habitat naturel, les Whitetail Mountains du Nord, à qui le culte a fait subir des expérimentations et un entrainement brutal. Restent les Anges, ils sont les travailleurs manuels du Projet d'Eden's Gate en prévision de L'Effondrement.

Comme vous l'aurez compris, vous allez devoir combattre et mener la résistance afin de libérer les habitants pris au piège du culte. Les lieux que vous découvrirez et les habitants que vous rallierez à votre cause façonneront votre combat contre le mal qui ronge Hope County, Montana.

Far Cry 5 est désormais disponible sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X et PC Digital.