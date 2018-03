Ubisoft Entertainment : Far Cry 5 – 8 astuces simples pour reprendre Hope County

Dans Far Cry 5, la situation s'envenime très rapidement. Un culte de fanatiques survivalistes contrôle Hope County et ses habitants ont besoin de votre aide. Que peut faire un jeune shérif plein de bonnes intentions mais si maigrement armé ? Vous choisirez bien sûr votre propre façon de faire face au Projet d'Eden's Gate, mais laissez-nous vous donner quelques conseils malgré tout. Ces astuces vous aideront peu importe la manière dont vous opérerez et vous encourageront même peut-être à trouver des nouveaux styles de jeu, de nouveaux défis ou de nouvelles récompenses !

Soyez le Boss

Vous n'étiez peut être que shérif junior en arrivant à Hope County, mais maintenant que vous faites partie de la résistance, c'est le moment de prendre les choses en mains. Vos Mercenaires sauront se rendre utiles lors des fusillades, mais il existe plusieurs façons d'évoluer sur le champ de bataille avec eux pour les rendre encore plus efficaces. Pour commencer, n'hésitez pas à leur donner des ordres. Positionnez-les de manière à vous couvrir afin de vous protéger et disperser l'attention des fanatiques pendant les combats pour éviter de faire les frais de l'ensemble des agressions ennemies. (Sachez que si vous êtes du genre à attaquer en toute discrétion, ils se débrouilleront pour opérer de manière furtive). Demander à un Mercenaire de s'occuper de cibles spécifiques est une bonne façon d'allonger leurs tableaux de chasse et plus ils éliminent d'ennemis, plus ils progressent et développent de nouvelles compétences. Ces compétences les rendent beaucoup plus efficaces et vous permettent d'élaborer des stratégies basées sur leurs forces. Vous pouvez aussi recruter directement un Spécialiste ou deux ; ils viendront vous donner main forte grâce à leurs compétences automatiquement débloquées.

Faites une promenade

Certains des meilleurs moments de Far Cry 5 arrivent quand on les attend le moins. Vous tomberez peut-être sur une magnifique vue sur une cascade en montagne en suivant un sentier sauvage. Vous entendrez peut-être des tirs venant d'un bosquet et verrez un homme se faire attaquer par un cougar. Peut-être serez-vous attaqué par des fanatiques du culte, attirés par les coups de feu que vous aurez tirés lors d'une partie de chasse dans un coin reculé et qui vous ramèneront au passage un quad avec lequel vous pourrez vous déplacer dans Hope County ! Ou alors, peut-être qu'un étranger vous donnera des informations sur une cache de survivalistes ou vous racontera simplement ce qu'est devenu la vie à Hope County depuis l'arrivée du culte. Les rencontres font partie intégrante du monde de Far Cry 5, elles récompensent l'exploration avec du butin à vendre et des histoires à raconter. Chaque sentier mène quelque part, alors pourquoi ne pas aller faire une petite promenade ?

Ou un tour dans les airs

La randonnée est un bon moyen d'explorer Hope County dans le détail, mais si vous voulez une vue d'ensemble du terrain, rien de mieux qu'un hélicoptère ou un avion. Pour l'un comme pour l'autre, il n'est pas forcément évident d'en « emprunter » un au début du jeu (vous pourrez en louer à des stations spécifiques plus tard dans le jeu), mais une fois que c'est fait, prenez le temps de découvrir les différentes régions et gardez à l'esprit les lieux que vous voudriez explorer. Vous verrez peut-être vos plans changer une fois que vous aurez réalisé ce qu'il y a de si étrange à propos de la statue géante de Joseph Seed, de l'énorme Cheeseburger ou des coups de feu entendus près de la prison.

Partie de chasse

Le Montana a son lot d'animaux sauvages et prendre un peu de temps pour chasser entre deux missions est un bon moyen de s'assurer un revenu supplémentaire. Les peaux et cuirs d'animaux peuvent être vendus à des marchands et l'argent gagné est utile pour personnaliser ses armes ou en acheter de nouvelles. Equiper son magnum d'un viseur longue distance, ajouter un silencieux à son fusil à pompe ou repeindre son fusil d'assaut avec un motif tigré rouge vif ; tout est là, mais ce n'est pas gratuit. Si la chance ne vous a pas accompagné lors de votre dernière partie de chasse, n'hésitez pas à lancer un appât afin d'attirer les proies les plus intéressantes.

Préparez-vous

Vous n'êtes peut-être pas le genre de personne à construire un bunker souterrain et à y stocker assez de ressources pour y vivre pour les prochaines années, mais c'est précisément ce que certains habitants de Hope County font. Et avec la hausse drastique des actes violents perpétués par le culte, de nombreuses planques de survivalistes sont abandonnées et premier arrivé, premier servi ! N'oubliez pas de prendre des notes à chaque fois que quelqu'un mentionne l'existence d'une de ces caches. Des armes puissantes, des récompenses généreuses en termes de points de talent et du cash en grande quantité ne sont que quelques-unes des récompenses auxquelles peut prétendre un aventurier intrépide. Bien sûr, vous allez peut-être devoir faire face à un casse-tête pour ouvrir la porte ou tenir tête à un carcajou coriace vivant à l'intérieur, mais le jeu en vaut la chandelle.

Challenge Accepted !

N'oubliez pas les défis présents dans le menu. Vous trouverez des défis pour à peu près tout. Certains vous demanderont d'effectuer des éliminations avec des armes spécifiques, de voler sur une certaine distance avec la Wingsuit, ou de collecter un bon nombre de peaux animales. Chaque défi, une fois terminé, vous rapporte des points qui peuvent vous être utiles pour développer vos talents rapidement. Tout ceci nous amène aux…

Points de talents : à économiser

Le système de talents dans Far Cry 5 vous permet de débloquer une pléthore de nouvelles compétences, dont une bonne partie qui vous simplifieront la vie si vous les débloquez rapidement - mais cela signifie aussi avoir la patience d'économiser en attendant de pouvoir les débloquer. Le largage aérien vous permettra d'être lâché dans les airs lors d'un voyage rapide : associé ça à la Wingsuit et au parachute et vous devenez un missile aérien humain. Vous voulez attaquer un avant-poste sans vous y déplacer à pied depuis le point de voyage rapide le plus proche ? Utiliser la Wingsuit suite à un largage aérien vous permet de traverser de grandes distances rapidement - et en plus de ça, vous aurez l'opportunité d'attaquer n'importe quel garde par surprise en lui plongeant dessus depuis le ciel.

A côté de ça, votre arsenal a lui aussi un fort impact sur votre efficacité au combat et commencer l'aventure avec une seule arme principale ne laisse pas beaucoup de place à la variété. Si vous voulez pouvoir changer d'un fusil d'assaut à un arc ou à un fusil de précision à la volée, il vous faudra débloquer des talents comme le « Holster Additionnel » et le « Collecteur d'Armes ». Avec trois armes différentes entre les mains, vous aurez la possibilité d'aborder la plupart des situations de la manière que vous voulez.

Coups double

Dans Far Cry 5, certains ennemis tomberont à terre mais ne seront pas inoffensifs pour autant, en effet ils peuvent être relevés par leurs coéquipiers eux-aussi. Ne soyez pas avares avec vos munitions et faites en sorte qu'ils ne se relèvent plus jamais pour ne pas risquer d'être submergé. Si vous êtes particulièrement assidu, vous pouvez vous servir des ennemis au sol pour attirer vos adversaires et les pousser à sortir de leurs retranchements afin de les éliminer les uns après les autres dans leur élan de courage. C'est impitoyable, c'est sûr, mais ce n'est pas le culte qui se priverait de le faire à votre place.

Far Cry 5 est sorti le 27 mars sur PS4, Xbox One et PC.