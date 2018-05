Ubisoft Entertainment : For Honor – La Saison 6 Hero’s March se lance avec l’événement “Le Rite des Champions”

La sixième saison de contenu post-launch de For Honor, nommée « Hero's March », est maintenant disponible avec une nouvelle carte, une nouvelle fonction « Collection de Visuels » pour vous aider à gérer vos objets cosmétiques, une refonte du Spadassin et de l'Orochi ET un nouvel événement - Le Rite des Champions - qui durera du 17 mai à 19h00 au 31 mai à 14h00.

Le Rite des Champions raconte l'histoire de trois Héros légendaires au moyen de 18 contrats communautaires centrés sur un Héro en particulier, à raison de 3 par jours. La légende de Belval la Méduse est disponible du 17 au 21 mai, tandis que Musashi la Grue sera sous les feux de la rampe du 22 au 26 mai. Enfin, Heidrik le Phacochère sera quant à lui l'objet de toutes les attentions du 27 au 31 mai. L'événement inclut également un nouveau mode : le Carrousel de la Mort, un match 4v4 dans lequel la victoire s'obtient en neutralisant tous les adversaires en même temps, avant qu'un seul d'entre eux puisse revenir dans la partie. Chaque mort étend votre temps de réapparition de 5 secondes, ce qui veut dire que chaque kill vous rapproche de la victoire.

En plus de l'équipement que vous obtiendrez en jouant au jeu, vous pourrez également obtenir du loot spécial, notamment des armes, effets, ornements et tenues pendant le Rite des Champions. Ensuite, entre le 4 et le 8 juin, tous les joueurs recevront des récompenses additionnelles en fonction du niveau de réputation de leurs Héros ; si au moins un de vos Héros a une réputation de 50 ou plus, vous recevrez 7 jours de Statut Champion (qui sera également disponible à -30% pendant l'événement et augmentera vos chances d'obtenir des objets de l'événement spécial). Les Héros en dessous du niveau 50 ne seront pas en reste ; pour chaque Héro avec une réputation entre 1 et 49, du 4 au 8 juin, vous recevrez un ticket de boost d'XP.

Les joueurs qui veulent vraiment profiter d'un contenu spécial peuvent choisir entre 3 nouveaux masques aux couleurs de Belval, Musashi et Heidrek, qui seront disponibles au prix réduit de 15 000 Aciers durant la première semaine du Rite des Champions et de 20 000 Acier après le 24 mai. Du 24 mai au 4 juin, vous pourrez également débloquer tous les objets de l'événement spécial pour un Héro - y compris un masque lié à votre faction et une emote « Epée dans la Pierre » - avec un bundle spécial Le Rite des Champions au prix de 30 000 Aciers (prix qui sera réduit si vous avez déjà récupéré certains objets du bundle). De plus, tous les joueurs auront la possibilité de combattre avec les Héros du Season Pass pendant la durée de l'événement et pourront les débloquer au prix réduit de 10 000 Aciers. Les joueurs de la Starter Edition pourront également débloquer les Héros Standard pour 5 000 Aciers chacun.

Le contenu de la Saison 6 est disponible gratuitement pour tous les joueurs de For Honor et fait suite à une série d'améliorations qui incluent la mise en place de serveurs dédiés. « Depuis le lancement des serveurs dédiés, un grand nombre de joueurs sont revenus tester les nouveautés, ce qui rend le champ de bataille d'autant plus excitant », affirme le Game Director Damien Kieken. « Les serveurs dédiés ont grandement amélioré l'expérience utilisateur et la stabilité du jeu, ils ont également réduit le nombre d'erreurs en jeu. Les joueurs n'ont plus à gérer la migration des hôtes ou la resynchronisation des parties et ne sont plus affectés par des joueurs avec une connexion internet réduite ».

« Nous travaillons encore à optimiser les serveurs pour une expérience de jeu toujours meilleure, mais la stabilité actuelle nous aide à nous concentrer sur des fonctionnalités cool que nous pourrons dévoiler dans le futur », explique Damien Kieken.

Le Rite des Champions est à vos portes et vous pouvez répondre à son appel maintenant sur PS4, Xbox One et PC.