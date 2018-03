Ubisoft Entertainment : Gameloft (Vivendi) discute avec une vingtaine de petits studios

"On s'est aperçu qu'il y avait des opportunités intéressantes dans des entreprises plus petites et qu'on pourrait acheter en plus grand nombre", dit-il dans un entretien publié dans le journal Les Echos, ajoutant être "en discussion" avec une "vingtaine de boîtes".

Gameloft, un spécialiste des jeux sur mobile racheté en 2016 par Vivendi, a réalisé 258 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier avec un effectif de 5.700 salariés.

L'annonce de la cession par Vivendi de ses parts dans Ubisoft - une transaction de deux milliards d'euros - est intervenue la semaine dernière, le groupe prenant alors acte de son échec à s'emparer du groupe fondé par la famille Guillemot.

Vivendi, qui réalise néanmoins une plus-value de l'ordre de 1,2 milliard d'euros avec cette opération, avait réaffirmé à cette occasion son intention de "renforcer sa présence dans le secteur particulièrement dynamique des jeux vidéo, qui constitue une des pierres angulaires du développement du groupe".

(Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

