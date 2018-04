Ubisoft Entertainment : Ghost Recon Wildlands est gratuit ce weekend, l’occasion de découvrir le jeu, ses illustres Guests (Predator, Sam Fisher) et les coulisses de son développement

Ghost Recon Wildlands, lancé en mars 2017 sur PS4, Xbox One et PC, est une percée créative et technologique. C'est le plus grand monde ouvert action/aventure créé chez Ubisoft, et le plus gros jeu jamais créé en France. Les équipes d'Ubisoft Paris rêvaient d'un monde beau et massif dans lequel les joueurs pourraient s'immerger, jouer en solo ou en coop, avec leurs propres styles de jeu.

Pour arriver à cette ambition, le studio de développement a compté sur des gens talentueux qui ont su travailler ensemble pour pousser cette ambition de départ toujours plus loin :

Ce weekend, vous pourrez découvrir gratuitement Ghost Recon Wildlands, qui célèbre le lancement de son Année 2 (dont le contenu a été révélé récemment ici) avec un weekend gratuit sur toutes les plateformes du 12 au 15 avril, l'occasion pour les nouveaux venus de tester l'ensemble du jeu, dont le mode PvP Ghost War, la mission Predator et l'Opération Spéciale 1.

Fun Fact ! Si cette Opération Spéciale 1 est le premier contenu majeur de l'Année 2 de Ghost Recon Wildlands, c'est aussi pour vous l'opportunité de vous allier au légendaire Sam Fisher le temps d'une mission spéciale inédite sur le thème de Splinter Cell.

De nombreux contenus exclusifs Splinter Cell sont désormais disponibles dans la campagne de Ghost Recon Wildlands et dans le mode PvP Ghost War. Dans la mission PvE, vous pourrez évoluer aux côtés de Sam Fisher et devrez l'aider à réussir sa nouvelle mission d'infiltration à hauts risques dans la Bolivie fictive de Ghost Recon Wildlands. Ce nouveau défi spécial est jouable en solo et en co-op jusqu'à quatre joueurs et constitue une des missions les plus difficiles que les Ghosts auront eu à remplir à ce jour. Cette mission d'infiltration nocturne va vous pousser à utiliser tous les outils à votre disposition afin de réussir ce défi intense.

Une fois la mission réussie, vous obtiendrez des items exclusifs comme les lunettes sonar iconiques de Sam Fisher, équipées d'un filtre de vision nocturne, et bien plus encore. Même si la mission restera disponible dans le jeu, ces récompenses seront uniquement disponibles jusqu'à la fin du challenge spécial, le 16 mai. En plus des butins reçus suite à cette mission, vous pourrez aussi personnaliser vos armes et vos Ghosts avec le Pack d'Équipement Splinter Cell, incluant de nouveaux items de personnalisation, de nouvelles armes comme le couteau Karambit - une lame de corps-à-corps exclusive inspirée de Splinter Cell Blacklist - ou le prototype du fusil d'assaut SC 4 000 de Splinter Cell.

Ghost Recon Wildlands est disponible sur PS4, Xbox One et PC.