Ubisoft Entertainment : Might & Magic arrivera le 31 mai sur mobile – les préinscriptions sont ouvertes

Might & Magic Elemental Guardians est un nouveau jeu mobile RPG qui sortira le 31 mai 2018 sur l'App Store et Google Play. Développé par le studio Ubisoft Barcelone Mobile, Might & Magic Elemental Guardians associe des combats stratégiques intenses à des graphismes d'une finesse et d'une qualité inégalées sur mobile. Vous pourrez collecter plus de 400 créatures légendaires pour combattre à leurs côtés. Au travers d'une campagne solo et d'un mode multijoueur PvP compétitif, vous serez amenés à défier vos amis ou d'autres joueurs à travers le monde. Vous pourrez améliorer et faire évoluer vos créatures afin d'en faire une équipe imbattable et ainsi progresser dans le jeu.

Might & Magic Elemental Guardians vous permet ainsi de découvrir la célèbre franchise Might & Magic sous un angle nouveau, en mettant en scène des personnages iconiques de la série ainsi que de nouvelles créatures exclusives.

Si cela vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire sur le site officiel et bénéficier d'une récompense à la sortie du jeu.