Ubisoft Entertainment : Qu’est-ce que le Strategic Innovations Lab ? Comment aide-t-il Ubisoft à construire son futur

Rester à la pointe des tendances et des technologies est essentiel pour continuer de faire grandir les jeux et l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Pour Ubisoft, cela signifie utiliser le Strategic Innovations Lab non seulement pour identifier ce que pourrait être la prochaine nouveauté, mais aussi pour repérer comment les équipes d'Ubisoft à travers le monde peuvent apprendre de ces tendances et implémenter ce qu'elles ont appris dans leurs jeux. « Nous observons tout un tas de choses et tâchons d'avoir une compréhension générale de ce qu'il se passe autour de nous, » explique Lidwine Sauer, Directrice Insights et Tendances. « Quand nous analysons des tendances, nous les priorisons également selon leur impact et leur degrés de maturité. »

L'une de ces tendances est la blockchain. Bien que ce soit une technologie très jeune, la blockchain montre déjà du potentiel pour les jeux grâce à sa capacité à créer une vraie « pièce de collection digitale ». « Lorsque vous placez une création unique sur une blockchain, vous pouvez traquer précisément à qui appartient cette création à un moment donné, et de manière sécurisée, » partage Lidwine Sauer. « C'est un peu comme si vous aviez un Picasso. C'est une œuvre 100% unique, et si elle vous appartient, et bien c'est comme cela, elle vous appartient. Grâce à la blockchain, vous pouvez désormais avoir l'équivalent d'un Picasso digital, avec l'avantage de ne pas pouvoir vous le faire voler. »

Lidwine Sauer cite CryptoKitties - un jeu dans lequel les joueurs peuvent élever, échanger et acheter des chatons digitaux dans le but d'obtenir les chatons les plus rares - comme un exemple spécifique de la manière dont des pièces de collection digitales distinctes peuvent être utilisées dans le gaming. Mais la technologie doit encore mûrir avant qu'Ubisoft puisse connaître toute l'étendue de son potentiel. « C'est une technologie naissante donc il n'est pas utile que tout Ubisoft se mette à faire des jeux blockchain, » reprend Lidwine Sauer. « La blockchain aujourd'hui est similaire aux débuts d'Internet. Nous savons que c'est important car nous réalisons que c'est quelque chose d'unique, mais nous avons besoin d'explorer les usages qu'il est possible d'en faire pour identifier ceux qui auront le plus de potentiel. »

Pour ce qui est des technologies et tendances plus matures, le Strategic Innovations Lab suit avec attention la croissance et l'évolution de l'intelligence artificielle. S'il y a des applications évidentes d'IA avancée dans les jeux, ce sont les interactions homme/ordinateur qui ont particulièrement intéressé l'équipe, et plus spécifiquement l'avancée de la reconnaissance vocale. « Le taux d'adoption des enceintes connectées a été plus rapide que ne l'a été celui des tablettes et des smartphones, » commente Lidwine Sauer. « Aujourd'hui ce n'est plus bizarre de parler à une machine. Nous voulions voir comment nous pouvions tirer parti de l'utilisation de la voix et des interfaces de conversation pour offrir de nouveaux types d'expériences à nos joueurs. »

Star Trek : Bridge Crew est juste un exemple de la manière dont Ubisoft a déjà intégré cette technologie dans un jeu, permettant ainsi aux joueurs de formuler des ordres à l'attention des IA qui jouent le rôle des membres de l'équipage en l'absence d'autres joueurs. Ubisoft vient également de démarrer la beta ouverte de SAM au Canada, un assistant personnel de jeu intégré dans l'application Ubisoft Club, qui aide les joueurs en leur apportant des réponses à leurs questions ou en les aidant à s'améliorer en leur remontant des détails et conseils pertinents pour jouer. « L'idée de l'équipe Ubisoft Club était de permettre à nos joueurs d'accéder à l'information dont ils avaient besoin facilement et de manière naturelle, », explique Lidwine Sauer. « Et [ils souhaitaient] leur proposer un service personnalisé. »

D'autres bénéfices, d'ordre plus éducatif, sont tout aussi impactants. « Nous travaillons sur des échelles de temps plus longues que les autres équipes. Nous regardons ce qui se passe dans les autres industries et dans le monde universitaire. Vers 2011 par exemple, on parlait beaucoup de big data. On voulait comprendre comment la tendance big data allait impacter la société. »

Construire des mondes crédibles et immersifs pour nos jeux est au cœur de l'approche qu'a Ubisoft du développement, et comprendre comment la surveillance et le big data pourraient être perçus dans le futur a été une source d'inspiration pour l'équipe de développement de Watch_Dogs. « Nous avons partagé ce que nous avions appris sur le big data avec le management d'Ubisoft en 2011, » explique Lidwine Sauer. « L'une des raisons qui les a poussés à valider le concept de Watch_Dogs était qu'ils avaient compris que les algorithmes prédictifs allaient avoir un impact sur la société d'une façon ou d'une autre. »

Au regard de toutes les avancées majeures qui s'opèrent dans différents secteurs technologiques (dont la réalité virtuelle et augmentée), l'IA semble s'imposer comme LE sujet à suivre. « Cela va changer la façon dont les gens se divertissent et notre façon de créer de l'entertainment. En fait, ça va changer ce que nous sommes capables de faire et par conséquent la façon dont les gens se divertissent, » développe Lidwine Sauer. « Cela va aussi complètement refaçonner nos manières de travailler. Cela aura vraiment un impact dans tous les domaines. »