Ubisoft Entertainment : Quel sera le programme des finales de Pro League ce weekend ?

Que faut-il retenir de cette semaine esport ? C'est la question que nous nous posons désormais tous les vendredis matin dans « L'hebdo esport Ubiblog », la nouvelle chronique qui vous donnera toutes les dernières actus sur nos compétitions esport, tous jeux confondus : les résultats, les moments forts, les meilleurs moves de vos esportifs favoris, les mouvements dans les classements, et bien sûr, des replays, des infos sur les matchs à venir et les grands rendez-vous esport qui rythmeront notre année !

Sommaire

#######

Les finales de la Saison 7 de Pro League, c'est demain !

Les huit meilleures équipes de cette Saison 7 de Pro League Rainbow Six s'affronteront dès demain lors des finales à Atlantic City. Les 2 jours de compétition pourront être suivis sur Twitch et YouTube et le programme complet peut être consulté ci-dessous. Cette finale sera aussi marquée le dimanche 20 mai par de nouvelles annonces au sujet du Six Major Paris - notamment sur le format des qualifications (19h30) - et de la prochaine extension du jeu, l'Opération Para Bellum, qui introduira le nouveau système de « Pick & Ban » (22h30).

[Attachment]

Cette saison, la France sera représentée par Millenium.

Pour en savoir plus sur le parcours de Millenium et leur retour sur le devant de la scène, rendez-vous » sur le site officiel

News !

Lenovo Legion accompagnera la Pro League Rainbow Six et les Majors dès la saison prochaine.

Lenovo Legion sera désormais le sponsor officiel des PC et écrans de Tom Clancy's Rainbow Six Siege pour la Pro League Rainbow Six ainsi que pour les Majors via un partenariat global et exclusif. Ce partenariat sera effectif dès la prochaine Saison de Pro League qui s'étendra du printemps 2018 jusqu'au printemps 2019, pour l'ensemble des régions concernées soit : l'Europe & Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique, l'Amérique Latine et l'Amérique du Nord.

Pour résumer :

Via un partenariat exclusif avec Ubisoft, Lenovo sera le fournisseur officiel de la Pro League Rainbow Six durant les événements LAN concernant les bureaux, les ordinateurs et les écrans.

Ce partenariat permet aux joueurs professionnels de Rainbow Six Siege ainsi qu'à l'ensemble de la communauté esport du jeu de bénéficier des performances récompensées de Lenovo Legion lors de ces événements.

#######

Toute l'info esport Ubisoft » c'est ici