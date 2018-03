Ubisoft Entertainment : The Crew 2 sortira le 29 juin

Rendez-vous le 29 juin prochain pour goûter aux frissons de l'esprit motorsports américain dans The Crew 2. Le jeu sera disponible sur Xbox One, Xbox One X, PC, PS4 et PS4 Pro, avec des fonctionnalités additionnelles sur PS4 Pro.

Pour les plus impatients parmi vous, la « The Crew 2 Motor Edition » permettra d'avoir accès au jeu dès le 26 juin, soit trois jours avant sa sortie mondiale. Cette édition est disponible dès aujourd'hui en précommande, en exclusivité sur Ubisoft Store, et inclut :

La Gold Edition de The Crew 2 avec le Season Pass qui vous permettra de bénéficier de nouveaux véhicules, tenues, contenus additionnels et bien plus encore.

Le Pack Motorsports Deluxe, incluant des tenues et véhicules uniques dont la FORD F-150 RAPTOR RACE TRUCK 2017, l'avion PILATUS PC-21 AIR RACE EDITION 2002 et l'ABARTH 500 MONSTER TRUCK EDITION 2008.

Une plaque américaine personnalisée aux couleurs de The Crew 2, emballée dans un coffret unique de grande qualité, une boîte collector exclusive, la carte officielle du jeu et quatre stickers originaux.

Pour rappel, les joueurs qui précommanderont le jeu recevront le Pack Moteurs de Légende de The Crew 2, incluant des véhicules exclusifs comme la Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 et la HARLEY-DAVIDSON® IRON 883TM 2017.

Si vous êtes déjà joueur de The Crew, sachez que vous pouvez d'ores et déjà commencer votre collection de véhicules in-game grâce au The Crew Rewards Program. En complétant une série de défis mensuels sur le premier épisode de The Crew, vous pouvez débloquer jusqu'à 19 véhicules de The Crew 2, dont des véhicules maritimes exclusifs.

Plus d'infos sur » thecrewgame.com/rewardsprogram