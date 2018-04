Ubisoft Entertainment : signe le deuxième meilleur lancement de son histoire avec Far Cry 5

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft (UBI.FR) a annoncé mercredi avoir réalisé le deuxième meilleur lancement de son histoire avec son jeu d'action Far Cry 5, qui a généré un total de 310 millions de dollars (252 millions d'euros) de recettes au cours de sa première semaine d'exploitation.

Réalisées à 50% en format numérique, les ventes sont deux fois supérieures à celle de Far Cry 4 lors de son lancement, faisant de ce titre l'épisode plus rapidement vendu de l'histoire de la franchise. Le chiffre d'affaires réalisé sur une semaine talonne celui de Tom Clancy's The Division lors de son lancement, a ajouté Ubisoft dans un communiqué .

Situé dans un comté imaginaire du Montana, Far Cry 5 plonge le joueur dans un univers de western moderne, où il doit organiser la résistance face à la tentative de coup d'Etat d'une secte fanatique.

Selon le courtier Berenberg, le succès de jeux comme Far Cry 5 et Assassin's Creed Origins est susceptible de soutenir le cours de Bourse d'Ubisoft, après plusieurs semaines dominées par le remaniement de l'actionnariat du groupe. Le titre a clôturé mercredi en baisse de 3,4%, à 66,68 euros.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@gefi.fr ed : LBO

