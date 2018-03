Ubisoft : Tencent et un fonds canadien entrent au capital

21/03/2018 | 08:57

Alors que Vivendi a annoncé hier la cession de sa participation dans Ubisoft, l'éditeur de jeux a fait le point à l'occasion sur la nouvelle répartition de son capital, auxquels entrent Tencent et un fonds de pension canadien. Ubisoft a aussi confirmé ses prévisions financières à court et moyen termes.



En effet, Vivendi a soldé sa participation de 27,3% dans Ubisoft. Au cours unitaire de 66 euros, de nouveaux actionnaires ont à cette occasion fait leur entrée. Il s'agit du fonds de pension canadien Ontario Teachers' Pension Plan (qui va investir 250 millions d'euros, soit 3,4% du capital) et surtout du géant chinois de l'Internet Tencent (qui s'est engagé sur 5% du capital). Aucun siège au conseil d'administration n'est prévu.



'Tencent s'est en outre engagé à ne pas transférer ses actions ni à augmenter sa détention d'actions ou de droits de vote dans Ubisoft. L'entrée au capital de Tencent s'accompagne de la signature d'un partenariat stratégique qui permettra d'étendre fortement la portée des franchises d'Ubisoft en Chine dans les années à venir', ajoute Ubisoft.



PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot a déclaré : 'L'entrée au capital de deux nouveaux actionnaires long terme témoigne de leur confiance dans notre potentiel de création de valeur et le rachat d'actions par Ubisoft aura un impact relutif pour l'ensemble des actionnaires. Le partenariat stratégique que nous avons signé nous permettra d'accélérer dans les prochaines années notre développement en Chine, et d'exploiter un marché dont le potentiel est considérable'.





