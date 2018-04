Ubisoft : entouré pour le lancement réussi de Far Cry 5

05/04/2018 | 11:57

Ubisoft s'envole de 7% et caracole en tête du SBF120, entouré pour l'annonce de ventes de Far Cry 5 'deux fois supérieures à celles de Far Cry 4 lors de sa première semaine, faisant du jeu le titre le plus rapidement vendu de toute l'histoire de la franchise'.



L'éditeur français de jeux vidéo ajoute que Far Cry 5 devient ainsi le deuxième meilleur lancement d'un jeu Ubisoft avec un chiffre d'affaires de 310 millions de dollars, juste derrière Tom Clancy's The Division.



Le groupe met aussi en avant que les joueurs ont diffusé plus de 55.000 heures de contenu du jeu sur Twitch et que les vidéos Youtube cumulent à elles seules plus de 117 millions de visionnage, des chiffres là aussi record.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.