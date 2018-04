Ubisoft : un analyste conseil désormais de vendre

06/04/2018 | 17:33

Le titre perd près de 1% à la Bourse de Paris après la baisse de recommandation de Bryan Garnier. Le bureau d'analyses a dégradé aujourd'hui sa recommandation sur la valeur de 'neutre' à 'vente' tout en laissant sa valeur intrinsèque ('fair value') à 65 euros, considérant que le titre doit désormais reprendre son souffle après une excellente performance ces dernières années.



'Au cours de Bourse actuel, nous pensons que le titre est maintenant pleinement valorisé et sans attrait spéculatif', juge le broker, qui voit un bon point de sortie pour que les investisseurs prennent des profits.



Bryan Garnier estime que le lancement réussi de Far Cry par l'éditeur de jeux vidéo fournit cette opportunité, l'action ayant atteint jeudi un plus haut historique et impliquant un potentiel de baisse suffisant (-12%) par rapport à sa 'fair value'.



