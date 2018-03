Ubisoft : la spéculation se dégonfle, Oddo BHF devient neutre

21/03/2018 | 10:01

Oddo BHF réagit sans tarder à la sortie du capital d'Ubisoft par Vivendi en estimant qu'ainsi, la spéculation sur le titre se 'dégonfle'. En conséquence, les analystes révoquent leur conseil d'achat sur le titre de l'éditeur de jeux de la galaxie Guillemot au profit d'une position 'neutre'. L'objectif de cours est également réduit de 75 à 60 euros (- 20%).



Hier et ce matin, Vivendi a annoncé la cession de la totalité de sa participation (environ 27% des parts ) au capital d'Ubisoft à 66 euros, soit une décote instantanée de 'seulement' 4%. A l'occasion, deux actionnaires 'de long terme' font leur entrée, le géant de l'Internet chinois Tencent et le fonds de pension canadien Ontario Teachers' Pension Plan, quand une partie de ses propres titres sera rachetée par le groupe.



'Ce désengagement de Vivendi marque la fin d'une bataille menée contre les Guillemot depuis octobre 2015', sanctionne Oddo BHF, Vivendi ayant choisi de prendre ses bénéfices (environ 1,2 milliard d'euros avant impôts) plutôt que de lancer une offre sur la totalité du capital.



Parallèlement, la stratégie d'Ubisoft a permis d'en accroître la rentabilité, et le tout a permis à l'action Ubisoft de connaître 'un remarquable parcours boursier'.



Soit, mais selon Oddo BHF, 'le dégonflement de l'attrait spéculatif sur Ubisoft ne nous permet plus de justifier les multiples actuels de valorisation', termine une note.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.