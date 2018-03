UBS : nbsp;Asset Management lance une nouvelle plateforme susceptible de révolutionner les services de conseil des banques

UBS Asset Management lance aujourd’hui UBS Partner, une technologie White Label appelée à révolutionner le processus de conseil et le service client des banques.

UBS Partner, qui fait partie intégrante de la gamme de solutions plateformes d’UBS, passe quotidiennement au crible les portefeuilles des clients, puis les évalue individuellement à l’aune du profil de risque, des principaux critères de qualité de chaque instrument ainsi que des objectifs d’investissement correspondants. Capable d’identifier les portefeuilles qui s’écartent des objectifs financiers initialement fixés, UBS Partner élabore des options d’investissement concrètes et personnalisées afin de les remettre le plus efficacement possible sur les rails.

Ulrich Körner, président d’UBS Asset Management, a déclaré : « Les banques font aujourd’hui face à des défis considérables sur plusieurs fronts, qu’il s’agisse de l’évolution des besoins de la clientèle ou des exigences réglementaires à la complexité croissante. Afin de les aider à naviguer dans cet environnement, nous avons ajusté la technologie et les processus utilisés au sein d’UBS pour fournir des outils et des éléments analytiques visant à révolutionner leur collaboration avec les clients. »

Thomas Stokes, responsable d’UBS Partner, a précisé : « Fondamentalement, UBS Partner est une solution technologique modulaire et hautement évolutive capable de s’intégrer facilement dans les systèmes existants des banques. Nous espérons que les conseillers bancaires dériveront un véritable gain de temps d’UBS Partner afin de se concentrer sur l’amélioration des services proposés à leur clientèle et sur l’acquisition de nouveaux clients. »

William Kennedy, responsable Client Coverage chez UBS Asset Management, a indiqué : « Nous sommes très heureux de pouvoir proposer un accès global à UBS Partner, car il s’agit d’une solution incroyablement performante qui permet aux banques de redéfinir le conseil client, en plaçant les objectifs d’investissement au cœur de l’entretien. Nous sommes convaincus que cette plateforme est unique en son genre et nous réjouissons de collaborer d’ores et déjà avec Banca Generali pour déployer très prochainement UBS Partner pour l’ensemble de ses conseillers. »

À propos d'UBS

UBS fournit des conseils financiers et des solutions aux clients fortunés, institutionnels et aux entreprises du monde entier, ainsi qu'aux clients privés en Suisse. La stratégie d'UBS est centrée sur notre activité de gestion de fortune mondiale et notre première banque universelle en Suisse, renforcée par Asset Management et Investment Bank. La banque se concentre sur les entreprises qui ont une forte position concurrentielle sur leurs marchés cibles, qui sont efficientes en termes de capital et qui ont des perspectives de croissance structurelle ou de rentabilité à long terme attrayantes.

UBS est présente dans les principales places financières du monde et dispose de bureaux dans 52 pays, 34 % de ses collaborateurs travaillant dans la région Amériques, 34 % en Suisse, 18 % dans le reste de l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et 14 % dans la région Asie-Pacifique. UBS Group SA emploie près de 61 000 collaborateurs à travers le monde. Ses actions sont cotées au SIX Swiss Exchange ainsi qu'au New York Stock Exchange (NYSE).

