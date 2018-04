Prévisions UBS: début d'année difficile, coûts sous les projecteurs

Zurich (awp) - Le groupe bancaire UBS publie lundi 23 avril, ses chiffres au 1er trimestre 2018. En raison de l'insuffisance d'estimations d'analystes, AWP livre ses prévisions non chiffrées (sous réserve de complément):

FOCUS: la période sous revue devrait offrir un tableau contrasté, avec un mois de janvier faste en raison de la poussée de volatilité, et une fin de trimestre plus difficile. Dans une journée d'investisseurs qui s'est tenue à Londres fin mars, le patron Sergio Ermotti s'est montré plutôt prudent et n'a pas souhaité formuler de guidance pour les trois premiers mois de l'année.

Selon l'analyste de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) la montée de janvier suivie d'un ralentissement est un schéma typique de la marche des affaires pour la plupart des banques d'investissement actives au niveau mondial. L'expert prédit à la banque d'investissement d'UBS un recul de plus d'un cinquième de son bénéfice avant impôts.

Dans le coeur d'activité qu'est la gestion de fortune (WM) le reflux de capitaux dû à la régularisation de capitaux non déclarés (Cross Border Outflows) devrait s'être tari, a assuré la direction lors de la présentation des chiffres 2017. Au 4e trimestre de l'année dernière, le reflux s'était tout de même monté à 6 milliards de francs suisses.

A en croire les analystes, les affaires d'UBS avec ses clients très fortunés (UHNW) devraient avoir connu une croissance nettement supérieure à celle des autres activités. La marge ne sera plus autant scrutée que par le passé, la direction ayant abandonné cet objectif, qui n'avait pas pu être atteint plusieurs années de suite. Elle concentre désormais ses efforts sur le ratio coûts/revenus, qu'elle entend maintenir dans une fourchette comprise entre 65 et 75%.

A cet égard (cf. ÉCONOMIES/RESTRUCTURATION), UBS et Credit Suisse auraient entamé des pourparlers en vue de réunir leurs fonctions de back office, selon une récente dépêche de l'agence Bloomberg. Les deux instituts n'ont pas souhaité commenter l'information.

Comme UBS s'est positionné comme verseur de dividende, des déclarations à ce propos seront attendues. L'année dernière, la rémunération des actionnaires avait été rendue dépendante de la solidité en capital, et le groupe vise désormais une croissance du dividende ordinaire par action comprise entre 5 et 9%. Le capital excédentaire sera reversé sous forme de rachat d'actions, un instrument tactique pour le retour de capital aux actionnaires, selon les mots de M. Ermotti (cf. RACHAT D'ACTIONS)

Il a toutefois affirmé que la banque ne renoncera pas à investir dans des activités rentables afin de reverser du capital aux actionnaires. Selon lui, les marchés à plus fort potentiel de croissance se trouvent en Asie, avec en premier lieu la Chine. "Cela demande de la patience, peut-être trois, cinq, voire dix ans", a indiqué le Tessinois, assurant que le groupe était prêt au cas où surgirait une opportunité sur le marché asiatique.

OBJECTIFS (groupe):

. ratio coûts/revenus: <75% . rentabilité/croissance: 15% RoTE hors crédits d'impôts différés . capital et ressources: taux de fonds propres durs (CET1) >13% ratio de levier (CET1) à environ 3,7%

POUR MÉMOIRE:

ÉCONOMIES/RESTRUCTURATION: fin 2017, la banque a mis fin à son programme de réductions de coûts, avec à la clé les économies visées de 2,1 milliards de francs suisses par rapport à la base de coûts de 2013. Il n'y a pour l'heure pas d'autre programme spécifique d'économies, mais la direction a réitéré son intention de maintenir ses efforts en matière de coûts.

Le possible rapprochement des fonctions de back-office d'UBS et de Credit Suisse s'inscrit dans ce cadre. En raison de la restructuration en cours depuis plusieurs années, UBS a régulièrement dû comptabiliser d'importants frais pour ce poste. Après près de 1,2 milliard de francs suisses l'année dernière, le montant devrait être sensiblement moindre en 2018, et selon le directeur général (CEO), il devrait avoir complètement disparu en 2020.

FONDS PROPRES: la banque aspire à être un des établissements les mieux capitalisés de la planète. A ce titre, les ratios de fonds propres seront passés au crible. Fin décembre 2017, le ratio de fonds propres durs (CET1, pleinement appliqué) se situait à 13,8%, et le ratio de levier correspondant à 3,7%.

En raison d'un effet unique dû à l'augmentation des fonds propres pondérés aux risques (RWA), UBS anticipe au premier trimestre une valeur de 13%. Ce recul ne devrait pas surprendre les marchés outre mesure, puisqu'il correspond aux valeurs visées par l'entreprise. Reste que la solidité financière est un "pilier central de la stratégie" de la banque.

RACHAT D'ACTIONS: fin mars, UBS a débuté le programme de rachat de titres annoncé en janvier de jusqu'à concurrence de 2 milliards de francs suisses au cours des trois prochaines années, dont un maximum de 550 millions pour l'exercice en cours. La nouvelle politique de distribution avait trouvé sa justification dans le fait qu'après la finalisation des prescriptions de Bâle III en matière de capital, il régnait désormais plus de clarté sur les exigences en fonds propres et que les affaires judiciaires encore ouvertes étaient devenues plus prévisibles.

AFFAIRES: fin mars, UBS a réglé un nouveau litige aux Etats-Unis concernant des titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS), à l'origine de la crise des subprimes. La banque a conclu un accord avec le procureur de l'Etat de New York, Eric Schneiderman, et a versé 230 millions de dollars pour solder le dossier. Le plus important accord dans cette affaire, celui avec le ministère de la Justice (DoJ) se fait toujours attendre. A titre de comparaison, Credit Suisse avait conclu fin 2016 un accord prévoyant le versement de 5,3 milliards de dollars, entre amendes et compensation aux emprunteurs.

Outre cette affaire, UBS traîne encore, parfois depuis des années, une série de casseroles judiciaires (France, manipulation de devises, Puerto Rico, Wasserwerke Leipzig, etc.). Au total, les provisions constituées pour ces affaires se montaient fin 2017 à 2,44 milliards de francs suisses, après 3,26 milliards fin 2016. En janvier, Sergio Ermotti avait affirmé qu'à l'avenir, ce genre de frais devrait avoir un impact "nettement moins important" sur les résultats que ces dernières années.

GLOBAL WEALTH MANAGEMENT: en février, les unités Wealth Management (WM) et Wealth Management Americas (WMA) ont été regroupées dans une seule et même entité Global Wealth Management (GWM), sous la présidence conjointe de leurs présidents respectifs, Matin Blessing (WM) et Tom Naratil (UBS Americas et WMA). La banque espère ainsi mettre à profit le potentiel des 2300 milliards de francs suisses sous gestion et dégager des synergies.

MONNAIE DE PRÉSENTATION: UBS envisage de changer la monnaie dans laquelle elle publie ses comptes (le franc suisse) pour passer au dollar US, et ce dès la deuxième moitié de 2018, dans le cadre des changements de structure juridique de la banque. La monnaie opérationnelle de l'unité londonienne passerait également, le cas échéant, le la livre sterling au dollar US.

COURS DE L'ACTION: l'action UBS gravitait jeudi à la mi-journée autour de 16,94 CHF, en recul de 5,6% par rapport à fin 2017 (CS -7,4%, SMI -5,9%). L'année précédente, le titre s'était apprécié de 12,5%, sous-performant tant CS (+30%) que son indice de référence (+14%).

site web: www.ubs.com

uh/jl/buc/rp