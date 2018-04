UBS augmente ses tarifs pour les clients privés réfractaires à l'e-banking

Zurich (awp) - La banque UBS va augmenter les tarifs de tenue de compte pour ses clients privés voulant recevoir leurs extraits de comptes sur papier, a indiqué l'établissement zurichois dans un document destiné à ses clients. L'objectif, selon le portail comparatif moneyland.ch, est de transférer les clients vers la banque en ligne.

A partir du 1er juin, UBS proposera un tarif standard et traditionnel à ses clients privés. Pour un adulte de plus de 24 ans, le paquet de services standard (compte courant, d'épargne et 3e pilier, cartes de débit et de crédit, e-banking) avec correspondance bancaire électronique coûtera 120 francs suisses par an avec une fortune d'au moins 10'000 francs suisses ou pour les détenteurs d'hypothèque auprès de la banque aux trois clés.

Pour les clients ne bénéficiant pas de ces dépôts ou d'une hypothèque, la facture monte à 180 francs suisses, tandis que pour les clients désireux de conserver une correspondance papier les coûts annuels montent à 240 francs suisses, soit le double comparé à l'offre la plus avantageuse.

Quant à la seule tenue d'une compte privé en francs suisses ou euros, la facture annuelle s'élèvera à 36 francs suisses pour la version la moins chère et à 84 francs suisses pour la variante traditionnelle avec correspondance papier, a détaillé UBS dans un document intitulé "le nouveau standard est numérique".

"Avec l'augmentation des frais de tenue de compte dans la version traditionnelle, UBS veut transférer autant de clients que possible vers l'e-banking", avec l'objectif de réaliser des économies, a estimé le directeur de moneyland.ch, Benjamin Manz, dans un communiqué du portail.

Pour M. Manz, "les clients plus âgés dépendants des documents papiers seront les plus pénalisés", par cette nouvelle grille tarifaire. Le responsable de moneyland.ch recommande aux personnes ne souhaitant pas souscrire à ces nouveaux tarifs de changer d'établissement, une opération plus facile qu'escompté.

al/jh