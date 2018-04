UBS : délaissé après ses résultats de 1er trimestre

23/04/2018 | 10:01

UBS lâche 3,7% à Zurich, après la publication par le groupe bancaire de ses résultats trimestriels, marqués pourtant par un bénéfice avant impôts publié en hausse de 17% à deux milliards de francs suisses, dépassant un consensus entre 1,8 et 1,9 milliard.



Parmi ses chiffres clés, l'établissement helvétique revendique aussi un afflux net d'argent frais de 50 milliards de francs dans les activités de gestion de fortune et de gestion d'actifs, ainsi qu'un ratio de fonds propres CET1 de 13,1%.



'UBS se félicite d'un 'excellent' début d'année, mais prévient que les revenus seront plus faibles dans la banque d'investissement et la gestion de fortune au deuxième trimestre en raison de facteurs saisonniers', note toutefois un analyste d'Aurel BGC.



