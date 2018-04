UBS réorganise une partie de ses activités de gestion de fortune en Europe

Zurich (awp/ats/reu) - Le groupe bancaire UBS exercera à l'avenir ses activités de gestion de fortune transfrontalières en Europe de l'Ouest à partir de la Suisse. Afin de prendre en compte les nombreuses exigences réglementaires des différents pays, le numéro un bancaire helvétique va mettre sur pied deux entités, une pour le nord et une pour le sud de l'Europe.

C'est ce qui ressort d'un document interne adressé aux collaborateurs concernés et dont l'agence Reuters a eu copie jeudi. Les changements prendront effet à compter de début juillet. Les activités locales ne seront pas affectées, selon le mémo.

Nombre des clients fortunés d'UBS résidant en Europe placent une partie de leurs avoirs sur des comptes en Suisse, réputés plus sûrs. Pour la banque, ces activités transfrontalières génèrent des rendements plus élevé. A l'heure actuelle, la responsabilité pour les activités locales et transfrontalières de la banque incombe généralement au marché où réside le client.

Toutefois, les banques suisses, du fait de la non-appartenance du pays à l'Union européenne (UE), sont astreintes à des obligations différentes dans leurs activités transfrontalières en fonction des accords bilatéraux négociés avec les pays où elles opèrent. Un accord universel avec l'UE n'existe pas encore, au grand dam du secteur financier.

La création de deux unités distinctes reflète cette réalité. En Europe du Nord, les contraintes réglementaires ont tendance à être moins strictes que dans les pays du sud. La direction de l'unité Europe du Nord devrait être confiée à Sonia Gössi, alors que celle d'Europe du Sud sera sous la responsabilité de Christine Novakovic, responsable depuis février de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA).

reu/ats/buc/rp