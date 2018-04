UMANIS : annonce une évolution au niveau de son capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les actionnaires de référence d'Umanis (Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny) et LFPI ont annoncé être entrés en négociation exclusive, en vue de la réalisation par LFPI d'un investissement minoritaire au sein d'une société holding à constituer. A laquelle les actionnaires de référence d'Umanis transfèreraient par voie d'apport et de cession la majorité de leurs titres sur la base d'un prix par titre de 12 euros et qui viendrait à détenir, à l'issue de l'opération envisagée, la majorité du capital et des droits de vote du groupe informatique.L'investissement minoritaire qui serait réalisé par LFPI intègrerait l'existence d'un mécanisme d'intéressement des actionnaires de référence dans la société holding en fonction de la performance qui sera constatée à la sortie de LFPI.Umanis demeurerait, à l'issue de l'opération envisagée, majoritairement détenue et contrôlée par ses actionnaires de référence actuels qui concluraient un pacte d'actionnaires avec LFPI. Les stipulations de ce pacte, constitutif d'une action de concert entre LFPI et les actionnaires de référence actuels d'Umanis, ne remettraient pas en cause la prédominance des actionnaires de référence actuels d'Umanis au sein du concert élargi.L'opération envisagée ferait l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel d'Umanis. Sa réalisation serait conditionnée à l'octroi par l'Autorité des marchés financiers d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant Umanis.La réalisation de l'opération pourrait intervenir d'ici la fin du deuxième trimestre 2018.