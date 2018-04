UMANIS : forte hausse des bénéfices en 2017 et doublement du dividende

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Umanis a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 19,28 millions d'euros, en progression de 62% et un résultat opérationnel courant 2017 de 18,8 millions d'euros, en progression de 157%. La marge opérationnelle courante est ressortie ainsi à 9,8% en 2017 contre 4,8% en 2016, bénéficiant de la parfaite intégration des dernières sociétés acquises (Cella et Primlog) et de la bonne orientation des indicateurs opérationnels. Cella est consolidé depuis le 31 décembre 2016 et Primlog depuis le 1er juillet 2017.Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 191,1 millions d'euros, en progression de 25%. En tenant compte de l'arrêt au second semestre des activités non stratégiques et à faible marge (achat et revente de matériel informatique de la société Umanis Computer et certaines prestations sous-traitées issues de l'acquisition de Cella), la croissance pro forma des activités conservées est de 6,2%.Umanis proposera lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, le versement d'un dividende de 0,12 euro par action au titre de l'exercice 2017, soit un doublement par rapport à 2016.La société a annoncé avoir finalisé vendredi l'acquisition des activités de la société CMS Group, entreprise de services du numérique française basée principalement en région parisienne et dans le sud-est de la France.En intégrant cette société à compter du 30 avril 2018, le groupe annonce désormais viser un chiffre d'affaires consolidé de 222 millions d'euros, soit une croissance annuelle totale de 16%. Le groupe a confirmé son objectif d'une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%, intégrant également les activités de CMS Group à compter du 30 avril 2018. Ces objectifs s'entendent hors nouvelle opération de croissance externe.A plus long terme, Umanis a réaffirmé les objectifs de son plan stratégique CAP 2019 : 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et 9% de marge opérationnelle courante cible à cet horizon.Dans cette perspective, le groupe poursuit l'étude de dossiers de croissance externe en phase avec son positionnement stratégique centré sur la Data (Transformation digitale, Big Data, Data Science, Intelligence Artificielle, IoT, Bots, etc.).Enfin, les actionnaires de référence d'Umanis et LFPI, sont entrés en négociation exclusive en vue de la réalisation par LFPI d'un investissement minoritaire au sein d'Umanis.