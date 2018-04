Umanis : ENTRÉE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE ENTRE LES ACTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE D’UMANIS ET LFPI

Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 16 avril 2018

ENTRÉE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE ENTRE LES ACTIONNAIRES DE RÉFERENCE D'UMANIS ET LFPI

Les actionnaires de référence d'Umanis (MM. Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny) et LFPI annoncent être entrés en négociation exclusive, en vue de la réalisation par LFPI d'un investissement minoritaire au sein d'une société holding à constituer (i) à laquelle les actionnaires de référence d'Umanis transfèreraient (par voie d'apport et de cession) la majorité de leurs titres (sur la base d'un prix par titre de 12 €) et (ii) qui viendrait à détenir, à l'issue de l'opération envisagée, la majorité du capital et des droits de vote d'Umanis. L'investissement minoritaire qui serait réalisé par LFPI intègrerait l'existence d'un mécanisme d'intéressement des actionnaires de référence dans la société holding en fonction de la performance qui sera constatée à la sortie de LFPI.

Cette entrée d'un partenaire financier au capital d'Umanis - le leader français en data, digital et solutions métiers - valide tant la pertinence de la stratégie mise en place depuis plusieurs années par la société dans le cadre son plan stratégique « CAP 2019 » que l'amélioration des résultats financiers, ainsi que les perspectives de croissance encore très fortes dans un secteur en pleine consolidation. L'acquisition des activités de CMS Group est d'ailleurs une parfaite illustration de cette stratégie de développement visant à renforcer les expertises d'Umanis en matière de Big Data et de transformation digitale, et du savoir-faire du Groupe en matière d'intégration.

La société Umanis demeurerait, à l'issue de l'opération envisagée, majoritairement détenue et contrôlée par ses actionnaires de référence actuels qui concluraient un pacte d'actionnaires avec LFPI. Les stipulations de ce pacte, constitutif d'une action de concert entre LFPI et les actionnaires de référence actuels d'Umanis, ne remettraient pas en cause la prédominance des actionnaires de référence actuels d'Umanis au sein du concert élargi. L'opération envisagée ferait l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel d'Umanis. Sa réalisation serait conditionnée à l'octroi par l'Autorité des marchés financiers d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant Umanis.

La réalisation de l'opération pourrait intervenir d'ici la fin du 2ème trimestre 2018.

L'annonce des résultats annuels 2017 d'Umanis a fait l'objet d'un communiqué séparé publié ce jour.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 600 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2017, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 191 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Umanis_On_Air

Umanis

Contacts