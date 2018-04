Umanis : RÉSULTATS ANNUELS 2017 EN FORTE PROGRESSION & SOLIDES PERSPECTIVES 2018

Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 16 avril 2018

RÉSULTATS ANNUELS 2017 EN FORTE PROGRESSION

 HAUSSE DE +157% DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

 CROISSANCE DE +62% DU RÉSULTAT NET

 DOUBLEMENT DU DIVIDENDE SOLIDES PERSPECTIVES 2018

 FINALISATION DE L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE CMS GROUP

 222 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES VISÉ EN 2018 (+16%)

 OBJECTIF DE 9% A 10% DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE

Lors de sa réunion du 10 avril 2018, le Conseil d'administration d'Umanis a approuvé les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2017 résumés ci-dessous. La société Primlog est intégrée dans les comptes d'Umanis depuis le 1er juillet 2017. Les procédures d'audit des comptes sont effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Normes IFRS - En K€ - Données au 31/12 2017 (12 mois) 2016 (12 mois) Variation Chiffre d'affaires 191 069 153 326 +25% Résultat opérationnel courant En % du CA 18 757 9,8% 7 309 4,8% +157% Autres produits et charges opérationnels Résultat opérationnel En % du CA 4 819 23 576 12,3% 6 535 13 844 9,0% +70% Résultat financier -1 166 -620 Charge d'impôt -3 126 -1 290 Résultat net part du groupe En % du CA Résultat par action (en €) 19 283 11 925 7,8% 0,70 +62% 10,1% 1,04

A l'issue de l'exercice 2017, Umanis a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 191,1 M€, en progression de +25%, tenant compte de la consolidation de Cella depuis le 31 décembre 2016 et de Primlog depuis le 1er juillet 2017.

En tenant compte de l'arrêt au 2nd semestre des activités non stratégiques et à faible marge (achat et revente de matériel informatique de la société Umanis Computer et certaines prestations sous-traitées issues de l'acquisition de Cella), la croissance annuelle pro forma des activités conservées1 est de +6,2%.

Le résultat opérationnel courant 2017 s'est établi à 18,8 M€, en progression de +157% par rapport à 2016. La

marge opérationnelle courante ressort ainsi à 9,8% en 2017, bénéficiant de la parfaite intégration des dernières sociétés acquises (Cella et Primlog) et de la bonne orientation des indicateurs opérationnels (taux d'activité, TJM

et marge sur coût direct).

Le résultat opérationnel s'est élevé à 23,6 M€ en hausse de +70%, bénéficiant de 4,8 M€ d'autres produits et charges opérationnels non récurrents.

Le résultat financier est de -1,2 M€, conséquence de l'augmentation de la charge d'intérêt des financements liés aux acquisitions de Cella et Primlog.

Au final, le résultat net part du groupe d'Umanis a progressé de +62% en 2017, à 19,3 M€. La marge nette s'est ainsi établie à 10,1%, contre 7,8% un an plus tôt.

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2017

Sous l'effet de la forte progression des résultats, la situation bilancielle d'Umanis s'est renforcée en 2017.

Les capitaux propres s'établissaient ainsi à 53,1 M€ en fin d'exercice, contre 32,6 M€ au 31 décembre 2016.

Les dettes financières ont été ramenées à 35,7 M€ à fin 2017 contre 40,2 M€ un an plutôt.

La dette financière nette s'établissait ainsi au 31 décembre 2017 à 16,7 M€ (vs. 14,1 M€ fin 2016), soit un gearing

(ratio d'endettement financier net) désormais limité à 31%, contre 44% fin 2016.

DOUBLEMENT DU DIVIDENDE, A 0,12 € PAR ACTION, PROPOSÉ AU TITRE DE L'EXERCICE 2017

Umanis proposera lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, le versement d'un dividende de

0,12 € par action au titre de l'exercice 2017, soit un doublement par rapport à 2016 (retraité de la division par 10 du nominal de l'action intervenu mi-juillet 2017).

FINALISATION DE L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE CMS GROUP REPRÉSENTANT 20 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Umanis annonce avoir finalisé vendredi l'acquisition des activités de la société CMS Group, ESN française basée principalement en région parisienne et dans le sud-est de la France.

Ces activités regroupent environ 190 collaborateurs et représentent un chiffre d'affaires voisin de 20 M€ (donnée 2017), rentable et en croissance.

L'acquisition du fonds de commerce de CMS Group par Umanis a été financé entièrement en numéraire. Les activités de CMS Group seront intégrées dans le périmètre d'Umanis à compter du 30 avril 2018.

PERSPECTIVES 2018

L'exercice 2018 a débuté favorablement, dans le sillage de l'année 2017, avec des indicateurs opérationnels bien orientés.

Le positionnement stratégique du Groupe, centré sur des offres Data driven (Transformation digitale, Big Data, Data Science, Intelligence Artificielle, IoT, Bots, GDPR, etc.), est parfaitement aligné avec les attentes des clients.

Pour faire face à cette demande soutenue, le groupe a renforcé ses actions en matière de recrutement et de fidélisation des collaborateurs, qui constitueront un enjeu majeur en 2018 dans un marché des ressources humaines particulièrement compétitif.

1 Umanis bénéficie de la consolidation du groupe Cella depuis le 31 décembre 2016 et de la société Primlog depuis le 1er juillet 2017.

La variation pro forma est établie comme si les acquisitions de Cella et de Primlog étaient intervenues le 1er janvier 2016, et tient également compte :

- de l'arrêt de l'activité d'Umanis Computer (1,4 M€ de chiffre d'affaires en 2017 contre 6,8 M€ un an plus tôt) ; et

- de l'arrêt, au 2nd semestre 2017, de prestations sous-traitées issues de l'acquisition de Cella (qui représentaient 3,5 M€ de chiffre d'affaires

au 2nd semestre 2016).

Dans ce contexte, en intégrant les activités de CMS Group à compter du 30 avril 2018, le groupe annonce désormais viser un chiffre d'affaires consolidé de 222 M€, soit une croissance annuelle totale de +16%. Le groupe

confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%, intégrant également les activités de CMS Group à compter du 30 avril 2018. Ces objectifs s'entendent hors nouvelle opération de croissance externe.

UN DEVELOPPEMENT EN PHASE AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE CAP 2019

A plus long terme, Umanis confirme les objectifs de son plan stratégique CAP 2019 : 300 M€ de chiffre d'affaires et 9% de marge opérationnelle courante cible à cet horizon.

Dans cette perspective, le groupe poursuit l'étude de dossiers de croissance externe en phase avec son positionnement stratégique centré sur la Data (Transformation digitale, Big Data, Data Science, Intelligence Artificielle, IoT, Bots, etc.).

ENTRÉE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE ENTRE LES ACTIONNAIRES DE RÉFERENCE D'UMANIS ET LFPI

L'annonce de l'entrée en négociation exclusive entre les actionnaires de référence d'Umanis et LFPI, en vue de la réalisation par LFPI d'un investissement minoritaire au sein d'Umanis, fait l'objet d'un communiqué de presse

séparé publié ce jour.

AGENDA FINANCIER 2018

 24 avril 2018 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 (non audité)  24 juillet 2018 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018 (non audité)  13 septembre 2018 Résultats semestriels 2018 (non audités)  22 octobre 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 (non audité)  31 janvier 2019 Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 600 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore.

Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2017, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 191 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

