Umanis : publie son infographie sur le Digital Workplace

Umanis publie son étude sur le Digital Workplace :les entreprises face à la transformation des usages au travail

L'infographie qui illustre l'évolution du poste de travail dans les entreprises

Levallois, leXXdécembre 2017 -Umanis (www.umanis.com), leader français en Data, Digital & Business Solutions a mené une enquête auprès des entreprises présentes lors de son

événement « 5 à 7 Digital Workplace & Remote Work » et en dévoile les résultats sous la forme d'une infographie.

Toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur, sont confrontées aujourd'hui à l'évolution des technologies, des usages, de l'attente de leurs clients mais aussi de leurs employés. Le marché toujours plus concurrentiel oblige les entreprises à rester innovantes et performantes en développant leur agilité, tandis que la demande croissante des salariés pour le télétravail et les espaces de travail flexibles favorise une nouvelle organisation du travail plus souple et collaborative.

Les nouveaux outils de Digital Workplace que l'on voit apparaître depuis quelques années chez les GAFAM et les start-ups sont là pour répondre à ces enjeux au coeur de la transformation numérique de chaque entreprise.

Que ce soit dans un bureau ou n'importe où en mobilité connectée, le poste de travail se réinvente donc pour gagner en efficacité, mais quelles sont les réelles attentes concrètes des entreprises françaises en la matière et quels principaux chantiers sont-elles en train de mettre en place ?

Basée sur les réponses de 88 répondants, décideurs en grandes entreprises (services innovation, informatique et RH), cette enquête est présentée à travers une infographie qui fait ressortir des données révélatrices :

•71% des entreprises interrogées sont globalement convaincues de l'utilité du Digital Workplace, avec en première ligne la direction de l'entreprise, suivi par le service RH et le management.

•80% d'entre elles estiment déjà avoir engagé leur transition vers un environnement plus numérique.

•Parmi les 4 principaux outils de Digital Workplace utilisés par les entreprises, on trouve Office 365 de Microsoft pour 41% d'entre elles, solution suivie par Google Suite à 23%, Slack à 19% et Trello à 17%.

Les principales attentes des entreprises avec le Digital Workplace:

1/ Gagner en agilité et en productivité

2/ Décloisonner les projets et les métiers en facilitant le partage d'informations

3/ Replacer le collaborateur au centre de l'organisation du travail

4/ Accélérer l'innovation et la conduite du changement

5/ Permettre une meilleure collaboration des équipes géographiquementdispersées

Le poids des principaux chantiers à mettre en oeuvre:

1/ Désiloter l'organisation et développer de nouvelles méthodes de travail collaboratif

2/ Identifier les usages et construire de nouveaux parcours employés

3/ Sensibiliser et accélérer la prise de conscience au sein de l'entreprise

4/ Former les collaborateurs, accompagner l'évolution des savoir-faire et savoir-être

5/ Faire le bon choix des outils

Pour approfondir le sujet,Ahmed Abdelghani, Practice Manager Digital Workplacechez Umanisse tient à votre disposition pour toute demande d'interview, n'hésitez pas à nous contacter.

L'infographie « Digital Workplace » est disponible dans la Media'Tech d'Umanis, à l'adresse suivante :https://www.umanis.com/evenement/mediatech/infographie/digital-workplace/120

