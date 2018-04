Umanis : vise un chiffre d'affaires de 222 ME en 2018

16/04/2018 | 18:06

Umanis a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 191,1 ME à l'issue de l'exercice 2017, en croissance de +25%. Ce chiffre prend en compte la consolidation de Cella depuis le 31 décembre 2016 et de Primlog depuis le 1er juillet 2017.



Le résultat opérationnel courant 2017 s'est établi à 18,8 ME, en hausse de +157% par rapport à 2016. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 9,8% en 2017.



Le résultat opérationnel s'est élevé à 23,6 ME en hausse de +70%, bénéficiant de 4,8 ME d'autres produits et charges opérationnels non récurrents. Au final, le résultat net part du groupe a progressé de +62% en 2017, à 19,3 ME. La marge nette s'est ainsi établie à 10,1%, contre 7,8% un an plus tôt.



' Le groupe annonce désormais viser un chiffre d'affaires consolidé de 222 ME en 2018, soit une croissance annuelle totale de +16%. Le groupe confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%, intégrant également les activités de CMS Group à compter du 30 avril 2018. Ces objectifs s'entendent hors nouvelle opération de croissance externe ' indique la direction.



