Umanis : Portzamparc remonte sa cible

17/04/2018 | 15:46

Portzamparc a ce mardi, au lendemain de la publication des résultats annuels du groupe, rehaussé son objectif de cours sur Umanis de 13,6 à 15,1 euros, tout en maintenant son opinion 'conserver'.



'Les comptes 2017 profitent à nouveau d'effets CIR non-récurrents, mais également d'une rentabilité intrinsèque en forte progression', résume l'intermédiaire, qui a également rapporté que 'les 2 dirigeants annoncent en parallèle un cash-out partiel réalisé à 12 euros par action, avec une décote qui se justifie selon lui par les modalités de l'opération, mais qui pourrait peser sur le titre à court terme'.



Et Portzamparc de poursuivre: 'au-delà des effets comptables ponctuels (NDLR: bénéfiques, ils ont permis au groupe de largement dépasser les attentes du courtier), la performance sous-jacente est solide, mais nous semble actuellement bien valorisée.'



In fine, la décote matérialisée par le cash-out, si elle lui paraît justifiée par les modalités de l'opération, pourrait peser à court-terme sur le titre et créer un meilleur point d'entrée.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.