Umicore : Prévisions de revenus pour l'année 2018 fournies par Umicore lors des assemblées générales

Dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire, le CEO Marc Grynberg a réaffirmé sa confiance que les revenus et les bénéfices leur continueraient une croissance en 2018 grâce à une forte demande sur pour lignes de produits Energy & Surface Technologies.

Étant donné les performances du premier trimestre et la demande prévue pour le reste de l'année, Umicore prévoit un EBIT récurrent de € 510 millions à € 550 millions, si les conditions actuelles du marché et macro-économiques restent constantes. Alors que les trois business groups devraient contribuer à la croissance des revenus et des bénéfices de cette année, la grande majorité de la croissance devrait provenir de Energy & Surface Technologies.

Outre la croissance rapide des ventes de matériaux pour cathodes utilisés pour les batteries rechargeables dans le segment du transport, Umicore continue de bénéficier d'une demande et de prix plus élevés dans les activités liées au cobalt et au nickel. Tous les investissements de croissance stratégique, dont le programme d'expansion continue de la capacité de production de matériaux cathodiques, progressent bien.

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif principal d'Umicore de créer de la valeur durable se base sur l'ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d'Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de € 12,3 milliards (revenus de € 2,9 milliards hors métaux) et emploie actuellement quelque 9.700 personnes.

